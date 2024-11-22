Калатея: уход за комнатным цветком в домашних условиях

Внешний вид

Растение с красочными, узорчатыми листьями. Они бывают зелеными, фиолетовыми, красными или имеют уникальную комбинацию этих цветов



Форма листьев

Эллиптическая



Размер

Небольшое растение, обычно не превышает 1 м в высоту. Идеально для размещения на подоконниках, столиках, полках



Уход

Калатее нужен умеренный полив, регулярное опрыскивание, рассеянный свет. Отлично растет во влажных условиях, но не любит прямых солнечных лучей



Особенности

Это теплолюбивое растение, поэтому зимой ему нужен дополнительный обогрев. Также калатея реагирует на перепады температур и влажности (ее листья могут складываться внутрь)

