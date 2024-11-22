Калатея: уход за комнатным цветком в домашних условиях

Это экзотическое растение с потрясающими узорами на листьях способно украсить любой интерьер. В статье мы подробно расскажем о всех тонкостях ухода за этой удивительной культурой: от правильного полива и освещения до борьбы с насекомыми-вредителями и болезнями. Вы узнаете, как создать для калатеи комфортную среду, чтобы она радовала вас своей необыкновенной красотой долгие годы.
Что важно знать о домашнем растении калатея
«Многие виды этой культуры к вечеру или в пасмурную погоду складывают свои листья, как ладони в молитве, поэтому часто калатею называют молитвенным цветком. Эта особенность связана с умением растения поворачивать листья к свету. При умеренном освещении калатея каждый листик развернет к солнцу, а при избытке повернется ребром листа», — рассказывает Яна Прокудина, профессиональный флорист с 18-летним стажем, участник Национальной гильдии флористов и Ассоциации озеленения.
Если вы хотите вырастить у себя калатею, то ознакомьтесь с важной информацией в таблице.
|Внешний вид
|Растение с красочными, узорчатыми листьями. Они бывают зелеными, фиолетовыми, красными или имеют уникальную комбинацию этих цветов
|Форма листьев
|Эллиптическая
|Размер
|Небольшое растение, обычно не превышает 1 м в высоту. Идеально для размещения на подоконниках, столиках, полках
|Уход
|Калатее нужен умеренный полив, регулярное опрыскивание, рассеянный свет. Отлично растет во влажных условиях, но не любит прямых солнечных лучей
|Особенности
|Это теплолюбивое растение, поэтому зимой ему нужен дополнительный обогрев. Также калатея реагирует на перепады температур и влажности (ее листья могут складываться внутрь)
|Токсичность
|Безопасна для животных и детей. Ее можно спокойно выращивать в любом доме
Виды и сорта цветка калатея
Культура относится к большому семейству марантовых, которые поражают своим богатым разнообразием.
«Большинство видов и сортов, которые выращивают в комнатных условиях, считаются неприхотливыми. Например, сорт калатеи мозаичной “Нетворк” (Calathea musaica “Network”) очень быстро растет, формирует большой раскидистый куст даже при минимальном внимании и уходе. Раскраска листьев похожа на мозаику в виде множества прямоугольников разных оттенков зеленого. Иногда можно встретить смешение названий. Например, калатея леопардовая на латинском называется Maranta leopardina. Не стоит переживать, так как это одно большое семейство марантовых, которое насчитывает более 400 видов. И часто поставщики растений называют все виды калатеями с указанием сорта», — рассказывает эксперт.
Давайте рассмотрим самые популярные виды этого удивительного растения:
Калатея Макоя (Calathea makoyana) — очень эффектное растение с насыщенными ярко-зелеными листьями, покрытыми темными пятнами. Отлично смотрится в интерьере.
Калатея руфибарба (Calathea rufibarba) — растение с волнистой формой листьев с темными прожилками и ярко-бордовой окраской нижней стороны листовых пластин.
Калатея розовато-раскрашенная (Calathea roseopicta) — популярный вид калатеи, который выделяется круглыми ярко-зелеными листьями с красивым розовым рисунком. Самый популярный сорт этого вида — «Медальон» (Calathea roseopicta «Medallion»).
Калатея зебрина (Calathea zebrina) — темно-зеленая растительность с поперечными симметричными полосками. Один из самых узнаваемых видов калатеи.
Уход за калатеей в домашних условиях
Калатее нужен рассеянный мягкий свет без прямых солнечных лучей. Лучше расположить ее возле восточного или северного окна. Если листья иногда будут складываться, не волнуйтесь, это реакция на перепады температуры и влажности. Просто следите, чтобы условия были постоянными. Далее более подробно расскажем про каждый аспект ухода.
Грунт и горшок
Подойдет легкая, влагопроницаемая и питательная почвенная смесь с высоким содержанием органики и со слабокислой реакцией. Такая земля обеспечит пышный рост калатеи. Горшок должен быть просторным, глубиной не менее 20 см и диаметром около 25 см.
Не забудьте о дренажном слое, чтобы корни не загнивали.
Температура и освещение
Для здоровой калатеи важно соблюдать правильный тепловой режим и обеспечить ей достаточное количество света. Растение предпочитает комфортную, умеренно теплую температуру около +20…+25 °C летом, а зимой — выше +18 °C.
Резкие перепады температуры вредят калатее.
А вот с освещением все намного проще, культура тяготеет к полутени. Для калатеи подойдет рассеянный, но яркий свет, а прямые солнечные лучи могут обжечь нежные листья.
Разместите растение в светлом, но затененном месте, и оно будет радовать вас роскошной зеленью.
Режим полива
Чтобы калатея всегда была здоровой и пышной, уделите особое внимание поливу. Растение любит влажную почву, но не переносит застоя воды. Увлажняйте калатею регулярно, но не допускайте, чтобы земля в горшке оставалась сырой.
Старайтесь поддерживать умеренную, но постоянную влажность почвы.
Летом, когда калатея активно растет, поливать ее нужно чаще. А зимой, в период покоя, сократите полив. Всегда ориентируйтесь на верхний слой земли, как только он начнет подсыхать, советуем умеренно поливать отстоянной водой комнатной температуры.
Влажность воздуха
Растение родом из тропических лесов и предпочитает влажный воздух. Оптимальный уровень влажности для калатеи — 60—80%. Регулярно опрыскивайте ее листья, особенно в сухие периоды. Можно ставить горшок на сырой гравий или поддон с водой.
Но не переусердствуйте, потому что застой влаги так же вреден, как и ее недостаток. Поддерживайте воздух вокруг калатеи умеренно увлажненным, и она отплатит вам буйным ростом и сочной ярко-зеленой листвой.
Подкормка и удобрения
Важно регулярно и сбалансированно насыщать растение полезными микроэлементами. Используйте специальные добавки для тропических растений или универсальные комплексные подкормки. Вносите их каждые две или три недели в период активного роста (весной и летом). Рекомендуем всегда следовать инструкциям на упаковке удобрений.
Зимой подкормки сведите к минимуму, ведь в это время года калатея находится в состоянии покоя и не нуждается в усиленном питании.
Пересадка
Как правило, пересаживать калатею нужно один раз в два года, когда горшок станет тесным для ее стремительно растущих корней. Делать это лучше весной, в начале активного сезона. Выбирайте для пересадки просторный, но не огромный горшок, который на 2—3 см больше предыдущего. Обязательно используйте свежий, рыхлый и воздухопроницаемый грунт, богатый органикой.
Аккуратно достаньте растение из старого горшка, не повредив нежные корни. Поместите растительную культуру в новую емкость, засыпьте почвенным субстратом и умеренно полейте.
После пересадки калатее потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Но очень скоро вы увидите результат: растение активно нарастит новые яркие листья.
Обрезка
Калатея прекрасно себя чувствует, если ее вовремя обрезать. Эта процедура поддерживает растение в идеальной форме. Не забывайте удалять сухую или поврежденную листву. Это предотвратит развитие грибковых инфекций. Обрезайте такие листья аккуратно ножницами, оставляя около 2 см черешка.
А также время от времени убирайте сухие и старые листья. Таким образом вы дадите возможность молодым листьям калатеи раскрыться во всей красе.
Проводите это мероприятие только в начале сезона активного роста.
Размножение комнатного цветка калатея
В этом разделе подробно расскажем, как именно размножать эту декоративную культуру основными методами.
Черенками
Если вы желаете получить совершенно новые растительные экземпляры, попробуйте размножение черенками. Срежьте побег длиной 10—15 см, обработайте срез стимулятором роста и посадите черенок в увлажненную, легкую и питательную почву. Через несколько недель у черенка калатеи появятся здоровые корни.
Семенами
«Этот способ редко используется в комнатных условиях, потому что для образования семян необходимо опылить растение. Поэтому самыми лучшими вариантами будут деление куста и черенкование», — рассказывает эксперт.
Купите качественные свежие семена без повреждений у надежных поставщиков. Подготовьте рыхлый, воздухопроницаемый грунт, богатый питательными веществами. Можно сделать состав самостоятельно, добавив в универсальную почвенную смесь перегной или кокосовое волокно (2: 1: 1). Посейте семена во влажный грунт и присыпьте их тонким слоем земли. Накройте пленкой или стеклом для создания парникового эффекта. Держите емкость с семенами при температуре +22…+25 °C. Через две или три недели появятся здоровые всходы калатеи. Дальше обеспечьте правильный полив и освещение для активного роста молодых растений.
Делением куста
Наиболее популярный и эффективный способ. Весной или в начале лета аккуратно достаньте растение из горшка и разделите его на несколько частей, у каждой из которых должны быть корни и молодые побеги. Посадите саженцы в отдельные горшки с плодородным грунтом и обильно полейте. Далее ухаживайте за культурой как обычно.
Болезни калатеи
К сожалению, и самые красивые, ухоженные растения могут время от времени болеть.
Если листья калатеи пожелтели и высохли, возможно, что ее слишком много поливали или не хватало питательных веществ. В первом случае просто уменьшите частоту и объем поливов, во втором — подкормите калатею специальным удобрением для тропических растений.
А вот если на листьях появились темные пятна или налет, скорее всего культуру поразило грибковое заболевание. Здесь потребуется тщательная фунгицидная обработка. Внимательно осмотрите куст, аккуратно удалите все поврежденные части и обработайте здоровые листья специальными препаратами против различных грибков.
Вредители калатеи
Даже самый тщательный уход не может полностью защитить растение от вредителей. Но не стоит расстраиваться, ведь существуют действенные способы победить насекомых и сохранить здоровье растительной культуры.
Если на листьях растения появились клейкие волокна или белые точки, значит на него напали паутинные клещи. Они высасывают соки из листвы, ослабляют и деформируют растение. Тщательно обработайте несколько раз калатею специальным инсектицидным препаратом и мыльным раствором.
Рекомендуем всегда следовать инструкциям на упаковке препаратов от насекомых.
А если вы заметили на листьях или стеблях странные наросты, велика вероятность, что поселились щитовки. Эти вредители также питаются соками растения, и их нашествие может привести к увяданию и гибели калатеи. Бороться с ними нужно теми же методами, что и с клещами.
Иногда на калатеях можно обнаружить трипсов. Крошечных насекомых, которые оставляют на листьях характерные серебристые проплешины. Справиться с ними поможет тщательная обработка различными инсектицидными препаратами или отварами трав.
Регулярно осматривайте калатею, и вы сможете вовремя заметить и устранить любую напасть. Главное — не паниковать, а действовать решительно и по делу. Тогда эта декоративная культура будет радовать вас долгие годы.
Основные проблемы при выращивании калатеи
При неправильном уходе за растением могут возникнуть различные сложности. Давайте разберем главные из них и узнаем, что делать в каждом отдельном случае.
1. Проблема: желтые и засохшие листья калатеи. Причины: избыток или недостаток влаги, нехватка питательных микроэлементов в почве. Решение: наладить режим полива и подкормить растение.
2. Проблема: подсыхающие кончики листьев, скручивание листвы. Причина: пониженная влажность в помещении. Решение: проводить постоянное опрыскивание или положить мокрую гальку на поддон.
3. Проблема: уменьшение пестролистности растения. Причина: интенсивное освещение. Решение: создайте полутень для калатеи или уберите от прямых солнечных лучей.
4. Проблема: появление пятен на листьях. Причина: грибковые заболевания. Решение: тщательно осмотреть растение, аккуратно удалить поврежденные части, обработать фунгицидом.
5. Проблема: появление насекомых-вредителей. Причина: нарушение условий содержания. Решение: тщательно обработать несколько раз калатею специальным инсектицидным препаратом и мыльным раствором.
6. Проблема: отмирание нижних листьев. Причина: естественный процесс старения. Решение: аккуратно удалить сухие и поврежденные части растения, не допускать загущения.
7. Проблема: медленный рост калатеи. Причина: Недостаток питания и освещения. Решение: проводить своевременную подкормку и создать более яркое освещение для культуры.
Памятка по уходу за калатеей в домашних условиях
Выращивая калатею у себя дома, вы сможете наслаждаться красотой ее необычных листьев. Однако, чтобы растение чувствовало себя комфортно и радовало вас пышной зеленью, следует соблюдать определенные правила ухода:
1. Располагайте калатею в полутени, а именно вдали от прямых солнечных лучей.
2. Соблюдайте комфортную температуру для растения: примерно +20…+25 °C летом, а зимой — выше +18 °C.
3. Создайте повышенную влажность воздуха в помещении. Оптимальный уровень влажности для калатеи — 60—80%.
4. Поливайте регулярно, но не допускайте избытка влаги. Следите, чтобы верхний слой грунта всегда успевал просыхать.
5. В период активного роста подкармливайте растение специальными удобрениями для тропических растений.
6. Пересаживайте культуру один раз в два или три года ранней весной и обновляйте грунт в горшке калатеи.
Эксперт: Яна Прокудина, профессиональный флорист с 18-летним стажем, участник Национальной гильдии флористов и Ассоциации озеленения