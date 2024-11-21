Народные приметы на 22 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Рассказываем, какие приметы связаны с 22 ноября 2024 года.
Приметы погоды 22 ноября
На Руси в день Матрены внимательно следили за погодой, чтобы понимать, что ожидать от природы в ближайшие несколько дней и весной.
- Иней на деревьях — к морозам, а если туман по земле стелется — к оттепели.
- Если с утра и до вечера погода ясная, она еще три недели продержится.
- Днем был сильный мороз, а к вечеру потеплело — к долгой стуже.
- Снег идет при облачной погоде — дождливый май будет.
- Если утка еще сидит на воде и не улетает даже в холодный день (дождь или снег), то хорошая погода еще продержится долго.
Что можно делать 22 ноября
На Руси на Матрену было принято перебирать теплые вещи, чтобы знать, в чем ходить зимой. А когда будете пересматривать одежду, выкиньте или отдайте нуждающимся все ненужное и старое, чтобы прошлое не тянуло назад. Однако перед тем, как избавиться от предметов гардероба, стоит их постирать, чтобы счастье свое не отдать.
Чтобы сохранить достаток и удачу в семье и доме, следует подавать милостыню нищим.
На Матрену также заваривали лечебные травы, такие как иван-чай и плакун-трава, чтобы потом использовать их для настоев и отваров. Верили, что приготовленные на Матрену снадобья обладают особой целительной силой.
Помимо прочего, 22 ноября обязательно надо помириться с тем, с кем поссорились. В таком случае год пройдет в мире.
Что запрещено делать 22 ноября
Согласно народным приметам, на Матрену ни в коем случае нельзя стричь ногти, так как можно вместе с их длиной лишиться здоровья и провести всю зиму в болезнях. По этой же причине не стоит делать стрижку. А если голову помыть, с водой знания «утекут».
Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, подметать и мыть полы, а также начинать что-то новое. Считается, что в жизнь придут неудачи и несчастья. А если другого выхода нет, дела нужно сопровождать молитвой.
Согласно народным приметам, нельзя заниматься рукоделием. Считается, что так можно свою удачу спугнуть. А конфликты с близкими не только прогонят ее, но еще и принесут в дом несчастья и болезни.
Помимо прочего, лучше не давать на Матрену деньги в долг, так как они не вернутся.