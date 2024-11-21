Народные приметы на 22 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

На Руси на Матрену было принято перебирать теплые вещи, чтобы знать, в чем ходить зимой. А когда будете пересматривать одежду, выкиньте или отдайте нуждающимся все ненужное и старое, чтобы прошлое не тянуло назад. Однако перед тем, как избавиться от предметов гардероба, стоит их постирать, чтобы счастье свое не отдать.