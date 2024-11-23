Какой уход нужен деревьям в саду перед зимой

Осенняя подготовка садовых деревьев к зимовке — ответственный и необходимый этап ухода за садом, от которого зависит не только благополучная перезимовка, но и будущий урожай. В условиях континентального климата средней полосы России с характерными резкими перепадами температур и продолжительными морозами, деревья нуждаются в тщательной подготовке к холодному сезону. Об этом рассказала заведующая кафедрой «Медиа и дизайн» МХПИ Надежда Московенко.