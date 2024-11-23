Какой уход нужен деревьям в саду перед зимой

Ключевой момент предзимней подготовки — влагозарядковый полив, проводимый до наступления устойчивых заморозков. Глубокое насыщение почвы влагой особенно важно для плодовых деревьев, так как помогает им сформировать необходимые запасы для благополучной зимовки и успешного начала вегетации весной. Достаточное количество влаги в почве также способствует лучшей перезимовке корневой системы, говорит эксперт.
Следующий важный этап — санитарная обрезка кроны. Удаление больных, поврежденных и сухих ветвей не только улучшает общее состояние дерева, но и предотвращает развитие заболеваний в период покоя. При обрезке эксперт советует особое внимание уделить правильности срезов — они должны быть чистыми, без задиров коры, и выполняться под правильным углом для предотвращения застоя влаги.
Тщательная очистка приствольных кругов играет существенную роль в профилактике заболеваний.
«Опавшая листва, растительные остатки и мумифицированные плоды могут стать источником инфекции и привлечь грызунов. После очистки важно создать защитный слой мульчи из торфа или перепревшего компоста. Мульчирование не только защищает корневую систему от промерзания, но и способствует сохранению влаги в почве, а также обогащает ее питательными веществами», — говорит Надежда Московенко.
Защита стволов и скелетных ветвей от солнечных ожогов осуществляется с помощью побелки специальными садовыми составами. Это особенно актуально для молодых деревьев с тонкой корой.
Дополнительную защиту обеспечивает обертывание стволов специальными материалами — мешковиной, нетканым материалом или специальными садовыми бинтами. Такая защита предохраняет кору не только от солнечных ожогов, но и от повреждений грызунами и морозобоин.
Профилактическая обработка кроны медьсодержащими препаратами поможет предотвратить развитие грибковых и бактериальных заболеваний. Важно провести эту процедуру до наступления устойчивых заморозков, чтобы препарат успел подействовать. Также необходимо удалить с ветвей оставшиеся плоды и снять ловчие пояса, которые использовались в течение вегетационного периода.
Отдельного внимания, по словам эксперта, заслуживают молодые саженцы и недавно привитые деревья. Их корневую систему дополнительно утепляют слоем опавших листьев или лапника, а места прививок тщательно укрывают, защищая от вымерзания. Для защиты штамбов молодых растений стоит использовать специальные соломенные (камышовые) маты или мешковину.
«Комплексный подход к подготовке сада к зиме, включающий все необходимые мероприятия по уходу и защите деревьев, позволяет не только обеспечить успешную перезимовку, но и заложить основу для хорошего урожая в следующем сезоне. Затраченные осенью усилия многократно окупятся здоровьем и продуктивностью вашего сада», — заключила Надежда Московенко.