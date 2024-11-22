Штормовое предупреждение в Приморье объявили синоптики на 26 и 27 ноября

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на вторник и среду, 26 и 27 ноября. Примгидромет сообщил в своём Telegram-канале, что причиной непогоды станет активный циклон и фронтальные разделы, которые принесут с собой сильные осадки, ветер и неблагоприятные погодные явления.
Во Владивостоке и на большей части края ожидаются осадки разного характера: дождь, мокрый снег и снег. Их интенсивность будет высокой — от 15 до 45 миллиметров за 12 часов, а в отдельных районах возможно и более 50 миллиметров. При снеге количество осадков будет меньше — от 7 до 19 миллиметров, но этого будет достаточно, чтобы усложнить передвижение транспорта. Прогнозируется и гроза, что для конца ноября является довольно редким явлением.
Осадки могут сопровождаться сильным налипанием мокрого снега, гололедом, местами метелью. На дорогах образуются снежный накат и гололедица. Прогнозируются порывы ветра до 27−32 метров в секунду во Владивостоке и на побережье, в остальной части края ветер будет слабее, но всё же заметно усилится.
Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю настоятельно советует жителям скорректировать свои планы на эти дни. От поездок за пределы населённых пунктов лучше воздержаться. Автомобилистам напоминают быть максимально осторожными, особенно на перевалах, где в такие дни условия становятся особенно сложными.
Спасатели предупреждают, что сильный ветер может повредить плохо закреплённые конструкции, поэтому советуют ограничить пребывание на улице. Особое внимание просят уделить детям и пожилым людям, не оставлять их без присмотра.
Если кто-то попадёт в беду или станет свидетелем происшествия, нужно сразу сообщать об этом по номерам «101» или «112».