Штормовое предупреждение в Приморье объявили синоптики на 26 и 27 ноября

Во Владивостоке и на большей части края ожидаются осадки разного характера: дождь, мокрый снег и снег. Их интенсивность будет высокой — от 15 до 45 миллиметров за 12 часов, а в отдельных районах возможно и более 50 миллиметров. При снеге количество осадков будет меньше — от 7 до 19 миллиметров, но этого будет достаточно, чтобы усложнить передвижение транспорта. Прогнозируется и гроза, что для конца ноября является довольно редким явлением.