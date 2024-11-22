Сияющие туманности запечатлел астрофотограф из Новосибирска

Результатами сибиряк поделился на своей личной странице ВКонтакте.
20 ноября Алексей Поляков вышел во двор с телескопом — в этот день был сильный ветер, поэтому уехать за город не получилось.
«Результат ожидаемо не самый лучший, но не пропадать же добру».
Алексею удалось снять Крабовидную туманность в созвездии Тельца,
туманность Конская Голова в созвездии Ориона.
и Melotte 15 (скопление звезд в центре туманности «Сердце»).
Астрофотограф Алексей Поляков снял загадочные туманности из созвездий прямо в черте Новосибирска.