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Сияющие туманности запечатлел астрофотограф из Новосибирска

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел красоты Космоса прямо со двора своего дома.

Сейчас в Ричмонде: +4° 6 м/с 56% 749 мм рт. ст. +6°

Результатами сибиряк поделился на своей личной странице ВКонтакте.

20 ноября Алексей Поляков вышел во двор с телескопом — в этот день был сильный ветер, поэтому уехать за город не получилось.

«Результат ожидаемо не самый лучший, но не пропадать же добру».

пишет сибиряк

Алексею удалось снять Крабовидную туманность в созвездии Тельца,

Источник: Алексей Поляков

туманность Конская Голова в созвездии Ориона.

Источник: Алексей Поляков

и Melotte 15 (скопление звезд в центре туманности «Сердце»).

Источник: Алексей Поляков

Астрофотограф Алексей Поляков снял загадочные туманности из созвездий прямо в черте Новосибирска.