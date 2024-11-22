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Как защитить набережные Крыма от штормов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Крыму необходима государственная программа для анализа состояния всех берегоукрепительных сооружений, защищающих побережье от штормов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.

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Источник: РИА "Новости"

Он пояснил, что многие сооружения, прежде всего на Южном берегу, довольно старые, а изменение климата обещает самые разные капризы погоды.

«На Южном берегу у нас пляжи примкнутого, неполного профиля. Здесь берегоукрепления сохраняют карту пляжа, формируют тот, который удобен для использования в туризме. И все они построены в 1960—1970 годы».

сказал Вахрушев

Их процент изношенности не сегодняшний день неизвестен, добавил он.

«Но восстановить имеющуюся систему проще, чем создавать новую с нуля. Это сложный процесс. Одно из самых дорогих строительств связано с борьбой с опасными природными явлениями», — заметил Вахрушев.

Поэтому откладывать в долгий ящик вопрос реконструкции таких объектов нельзя, считает Вахрушев. Но этому должно предшествовать комплексное исследование территорий.

«Нужна глобальная географическая государственная программа, которая позволит проанализировать состояние всех берегоукреплений. Многие находятся в неизвестном состоянии, при этом работают», — заключил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на капитальный ремонт и реконструкцию берегоукрепительных сооружений в Крыму, разрушенных в результате прошлогоднего ноябрьского шторма, в 2025 году выделят 3,2 миллиарда рублей.

На ремонт разрушенной штормом набережной в Севастополе Кабмин РФ выделил более 700 млн рублей.