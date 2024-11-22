Как защитить набережные Крыма от штормов

Он пояснил, что многие сооружения, прежде всего на Южном берегу, довольно старые, а изменение климата обещает самые разные капризы погоды.
«На Южном берегу у нас пляжи примкнутого, неполного профиля. Здесь берегоукрепления сохраняют карту пляжа, формируют тот, который удобен для использования в туризме. И все они построены в 1960—1970 годы».
Их процент изношенности не сегодняшний день неизвестен, добавил он.
«Но восстановить имеющуюся систему проще, чем создавать новую с нуля. Это сложный процесс. Одно из самых дорогих строительств связано с борьбой с опасными природными явлениями», — заметил Вахрушев.
Поэтому откладывать в долгий ящик вопрос реконструкции таких объектов нельзя, считает Вахрушев. Но этому должно предшествовать комплексное исследование территорий.
«Нужна глобальная географическая государственная программа, которая позволит проанализировать состояние всех берегоукреплений. Многие находятся в неизвестном состоянии, при этом работают», — заключил он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на капитальный ремонт и реконструкцию берегоукрепительных сооружений в Крыму, разрушенных в результате прошлогоднего ноябрьского шторма, в 2025 году выделят 3,2 миллиарда рублей.
На ремонт разрушенной штормом набережной в Севастополе Кабмин РФ выделил более 700 млн рублей.