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В Москве атмосферное давление достигло рекордно низкой отметки

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Атмосферное давление достигло рекордно низкой отметки в четверг в Москве, оно составило 722 миллиметра ртутного столба, такого низкого давления в этот день не было никогда, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

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Источник: © РИА Новости

«Метеорологические сутки 22 ноября в Москве начались с рекорда. По данным ВДНХ к 22 часам четверга атмосферное давление понизилось до 722 миллиметров ртутного столба. Такого низкого давления в столице в этот день не было никогда», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что прежний рекорд минимального давления принадлежал 1965 году и составлял 725 миллиметров ртутного столба.

«За 12 часов падение давления составило 10 миллиметров ртутного столба. Это и стало одной из причин штормового ветра в столичном регионе 21 ноября», — добавила Позднякова.