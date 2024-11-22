В Москве атмосферное давление достигло рекордно низкой отметки

«Метеорологические сутки 22 ноября в Москве начались с рекорда. По данным ВДНХ к 22 часам четверга атмосферное давление понизилось до 722 миллиметров ртутного столба. Такого низкого давления в столице в этот день не было никогда», — рассказала Позднякова.