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В Крыму начался мощный трехдневный шторм. Фотогалерея

21 ноября на полуостров обрушился мощнейший шторм, приведший все экстренные службы в состояние повышенной готовности. Показываем в фотогалерее, как сейчас обстоят дела в Крыму.

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
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21 ноября на Крым обрушился мощный шторм, приведший все экстренные службы в состояние повышенной готовности. По предварительным прогнозам метеорологических служб, непогода на полуострове продлится до 24 ноября.

Сообщается, что из-за шторма высота волн Черного моря достигнет в западной акватории 3−3,5 метров, в юго-восточной части — 1,5−2,5 метра, а в акватории Азовского моря — 1,3−2 метра.

В Главном управлении МЧС России по Республике Крым сообщили, что за ситуацией вблизи наиболее подверженных подтоплению участках непрерывно следят 18 мониторинговых групп.

Известно, что в настоящее время сообщений о пострадавших нет. Однако эксперты рекомендуют отказаться от выхода в море, а также избегать деревьев, линий электропередачи и рекламных конструкций.

Собрали в фотогалерею актуальные фотоснимки, чтобы показать, как сейчас обстоят дела на полуострове.

Ранее рассказывали, что аэропорт Сочи работает без сбоев на фоне штормового предупреждения.