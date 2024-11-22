В Крыму начался мощный трехдневный шторм. Фотогалерея

21 ноября на Крым обрушился мощный шторм, приведший все экстренные службы в состояние повышенной готовности. По предварительным прогнозам метеорологических служб, непогода на полуострове продлится до 24 ноября.
Сообщается, что из-за шторма высота волн Черного моря достигнет в западной акватории 3−3,5 метров, в юго-восточной части — 1,5−2,5 метра, а в акватории Азовского моря — 1,3−2 метра.
Известно, что в настоящее время сообщений о пострадавших нет. Однако эксперты рекомендуют отказаться от выхода в море, а также избегать деревьев, линий электропередачи и рекламных конструкций.
Собрали в фотогалерею актуальные фотоснимки, чтобы показать, как сейчас обстоят дела на полуострове.
Ранее рассказывали, что аэропорт Сочи работает без сбоев на фоне штормового предупреждения.