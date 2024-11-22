Томаты, огурцы. Какие сорта обескуражили агронома в 2024 году

Каждый новый сезон на даче — это шанс попробовать что-то новое. Хочется посадить не только проверенные сорта, но и что-то непривычное, чтобы был азарт. Экспериментировать с растениями — это удовольствие, а когда удаётся вырастить нечто особенное, понимаешь, что усилия были не напрасны.
Новые растения каждый год нужно высаживать обязательно, но, разумеется, не в ущерб уже проверенным сортам. Я биолог и агроном, занимаюсь сортоиспытанием различных культур уже много лет. Несколько сортов овощей в минувшем сезоне меня особенно впечатлили.
Томаты
Из доступных фактически в любом семян обратите внимание на сорт «Кардинал розовый». Этот крупноплодный высокорослый сорт стал настоящим фаворитом среди любителей мясистых томатов. Его плоды — весом до 500−600 г, это те, что созревают первыми, последующие мельчают, но сильно мелких не бывает. Они насыщенного розового цвета. Мякоть плотная, сладкая, с ярко выраженным вкусом.
Характерна отличная устойчивость к растрескиванию, что редко встречается у крупноплодных сортов. Сорт при посадке рассадой отлично показал себя как в открытом грунте, так и в теплице, где плодоносил до похолодания. Урожайность — до 15 кг с квадратного метра при правильной агротехнике.
А вот среди низкорослых сортов, которые также легко найти в продаже, в этом году (как и в прошлые сезоны), в очередной раз доказали свою надежность томаты «Настенька» и «Розовая Стелла», а также сорт «Санька». Эти сорта ежегодно демонстрируют высокий уровень адаптации к различным условиям выращивания и радуют урожайностью. Их вкусовые качества, устойчивость к заболеваниям и универсальность делают их отличным выбором как для крупных фермерских хозяйств, так и для частных огородов.
Огурцы
Китайские длинные огурцы — мои настоящие любимцы. Их выращиванием я занимаюсь уже более 20 лет. И очень ценю за непревзойденные вкусовые качества, внешний вид и урожайность. Эти огурчики в продаже можно найти под разными названиями, ассоциированными с Китаем: «Джень Чунь», «Зеленый дракон», «Китайские змеи», «Китайское чудо». Это целая группа сортов, но внешне они похожи, и чаще всего на их упаковке так и пишут «Китайский длинноплодный огурец».
Эти огурцы сильнорослые, с мощными плетями и быстрым ростом. А длина зеленцов — 30−50 см и более. Их плоды обычно ровные или слегка изогнуты, точно такие, как зимой продают в супермаркетах в упаковочной пленке, и это тоже китайская разновидность огурца.
Кожура этих огурчиков тонкая, тёмно-зелёного цвета (но встречается и разновидность со светло-зелеными, почти белыми плодами), что делает их особенно аппетитными. Мякоть достойна отдельного описания: хрустящая, сочная, без пустот, с насыщенным свежим вкусом и лёгкой сладостью. И полным отсутствием горечи, даже при недостатке влаги плоды сохраняют отличный вкус.
Их урожайность — до 10−12 кг с квадратного метра, причём плодоношение продолжается до заморозков. Ведь китайские огурцы устойчивы к большинству грибковых заболеваний, включая мучнистую росу и антракноз. С их использованием отечественные селекционеры даже вывели ряд популярных в нашей стране сортов.
Отдельно следует сказать о кулинарной особенности. «Китайский длинный» — универсальный сорт, идеально подходящий как для свежего употребления в салатах или просто вприкуску, так и для приготовления гарниров, холодных супов и закусок. Фактически не уступает в этом кабачкам.
И, несмотря на размер, длинные огурцы можно консервировать. Но для экономии места лучше их нарезать кусочками для маринования, при этом они сохраняют свой вкус и плотность.
Среди традиционных сортов огурцов ожидаемо порадовали в 2024 году «Феникс 640» и «Феникс плюс». Они остаются моими фаворитами более десятилетия. Эти сорта для открытого грунта, пленочных укрытий и летних теплиц со свободным доступом туда насекомых для опыления.
Даже в средней полосе они демонстрируют устойчивость к мучнистой росе, от которой уже в июне желтеют многие современные гибриды огурцов. Они обеспечивают стабильную урожайность и превосходные вкусовые качества. Особенно вкусные зеленцы у «Феникса 640». Однако для консервирования это не самый лучший вариант, так как плоды мягкой консистенции и крупные, такие не всем нравятся в засолке. Поэтому для консервации лучше подходит «Феникс плюс».
В 2024 году оба сорта ещё раз подтвердили свою репутацию, став одними из лучших для открытого грунта. Они подходят как для личного потребления, так и для реализации на рынке, радуют стабильным качеством.