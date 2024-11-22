Томаты, огурцы. Какие сорта обескуражили агронома в 2024 году

А вот среди низкорослых сортов, которые также легко найти в продаже, в этом году (как и в прошлые сезоны), в очередной раз доказали свою надежность томаты «Настенька» и «Розовая Стелла», а также сорт «Санька». Эти сорта ежегодно демонстрируют высокий уровень адаптации к различным условиям выращивания и радуют урожайностью. Их вкусовые качества, устойчивость к заболеваниям и универсальность делают их отличным выбором как для крупных фермерских хозяйств, так и для частных огородов.