Народные приметы на 23 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

На Руси день также называли Родионом Ледоломом. Рассказываем, какие приметы связаны с 23 ноября 2024 года и что запрещено делать, а что, наоборот, рекомендуется.
Приметы погоды 23 ноября
С 23 ноября связаны следующие погодные приметы:
- если утром туман — будет оттепель;
- иней на деревьях — быть морозу, а много инея — к обильному снегопаду;
- если в этот день идет дождь, зима будет грязной и малоснежной;
- река покрылась льдом — к скорой зиме;
- ненастье, оттепель и слякоть расскажут о неблагоприятной погоде в течение долгого времени;
- много снега в этот день — зима будет мягкой.
Что можно делать 23 ноября
В старину 23 ноября ходили в церковь и освящали хлеб и соль. Дома обязательно съедали по кусочку, чтобы не заболеть в холода. А еще этими продуктами угощали родных и близких, с которыми не ладятся отношения. Считается, что таким образом они улучшатся.
Также с хлебом связано еще несколько примет. Так, всегда нужно делиться последним куском — жизнь пройдет в достатке, а чтобы привлечь счастье в жизнь, нужно есть горбушки и корки. А тот, кто съест хлебные крошки, обязательно будет богат.
Помимо прочего, если 23 ноября предстояло отправиться в путь, на Руси брали с собой кусочек хлеба, чтобы защититься от неприятностей.
В Родионов день хозяйки обязательно пускали в свой дом путников и нищих, если они стучались в дверь. Считалось, такая помощь обязательно воздастся добром в троекратном размере.
Что запрещено делать 23 ноября
Согласно народным приметам, на Родиона нельзя выходить из дома вечером. Говорят, что иначе можно поссориться. Лучше собраться с родственниками за одним столом и обсудить давние проблемы. А чтобы не лишить семью достатка, не стоит выбрасывать мусор после заката солнца.
В день Родиона Ледолома не стоит одалживать деньги даже родным, не говоря уже о малознакомых людях. Получить их обратно, согласно приметам, будет весьма непросто. А чтобы не лишиться достатка, лучше всего не дарить подарки.
Жениться или выходить замуж 23 ноября не рекомендуется — любви не будет.