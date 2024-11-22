Народные приметы на 23 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Сегодня православная церковь вспоминает Ераста и Родиона. Первый был учеником святого Павла, от которого он впервые услышал об Иисусе Христе. А второй был не только учеником, но и служил епископом в Патрасе, а во времена Нерона принял мученическую смерть вместе с апостолами Петром и Павлом.