Народные приметы на 24 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Рассказываем, какие приметы есть на 24 ноября 2024 года и что можно делать, а что нельзя.
Приметы погоды 24 ноября
В этот день в народе наблюдают за погодой, чтобы узнать, какой будет зима и как скоро наступят морозы.
Если в этот день тепло, то и зима будет теплой, а весна ранней.
- 24 ноября морозно — и зима морозной выдастся.
- 24 ноября сильный ветер дует — зима будет суровой, морозной и многоснежной.
- Дождь или снег в этот день говорит о том, что до 4 декабря будет тепло.
- Оттепель на Федора означает, что скоро морозы наступят.
- Дождь пошел — до начала декабря тепло будет.
- Атмосферное давление повышается — к потеплению.
Что можно делать 24 ноября
Наши предки старались к 24 ноября закончить все сельскохозяйственные работы, чтобы следующий год был богатым на урожай. А чтобы зима была мягкой, если щи. Считали, чем больше этого супа съедят, тем теплее будет период с декабря по февраль.
Девушки 24 ноября гадали на суженого. Одни крестьянки брали головку чеснока и считали зубчики. Чётное — к свадьбе в ближайшем году, нечётное — в следующем. Другие ели перед сном солёную еду и в комнате оставляли стакан с водой. В кровати они произносили: «Суженый-ряженый, во сне приди, мне попить водицы принеси». Верили, что во сне увидят жениха.
В день Федора Мороза следует обязательно сделать уборку: подмести и помыть полы, перемыть посуду, постирать вещи. Таким образом можно привлечь удачу, а финансовое положение будет хорошим. А если кружки или тарелки разбились, лучше выбросить их. В таком случае в семье будет хороший достаток.
Также 24 ноября нужно обязательно угостить домового молоком. Это делается для того, чтобы задобрить хозяина дома.
Что запрещено делать 24 ноября
Чтобы избежать финансовых трудностей, не стоит лениться. Лучшего всего трудиться с самого утра и до вечера. По этой же причине, согласно народным приметам, не рекомендуется давать в долг деньги и продукты. Достатка также можно лишиться, если что-то отдать из дома — от продуктов до вещей.
На Федора категорически запрещено много разговаривать, сквернословить и конфликтовать. Этот день лучше провести в молчании.
Нельзя готовить еду в плохом настроении. Дело в том, что 24 ноября блюда впитают в себя негативные мысли и эмоции, которые передадутся родственникам и друзьям во время застолья.
Не рекомендуется оставлять немытую посуду и грязные полы. Считается, что это привлечет несчастья и неудачи.
Помимо прочего, в этот день лучше не играть свадьбы, так как брак будет неудачным и недолгим.