Народные приметы на 24 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Чтобы избежать финансовых трудностей, не стоит лениться. Лучшего всего трудиться с самого утра и до вечера. По этой же причине, согласно народным приметам, не рекомендуется давать в долг деньги и продукты. Достатка также можно лишиться, если что-то отдать из дома — от продуктов до вещей.