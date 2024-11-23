Вильфанд рассказал, что в России продолжают фиксировать аномалии температуры

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Положительные аномалии температуры продолжают отмечаться на территории РФ, в некоторых регионах перекрыты температурные рекорды прошлых лет. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Исключительно высокая температура в Западной Сибири, на 16 градусов выше нормы, в Якутии, в Салехарде — на 16−18 градусов выше, там будет стремиться температура к нулевой отметке, на Урале тоже на 6−8 градусов температура выше своей климатической нормы», — пояснил он.
Вильфанд уточнил, что при такой высокой температуре для третьей декады ноября осадки выпадают преимущественно в виде мокрого снега, что приводит к гололедице. «Скользко, на дорогах видимость плохая, циклоническая деятельность всегда нерадостная зимой, в последнее время все чаще то очень холодно, то очень тепло», — поделился метеоролог.
По его словам, в Улан-Удэ 21 ноября был перекрыт абсолютный максимум температуры, он составил плюс 4,8 градуса, предыдущий рекорд был установлен в 1932 году. В Орле также зафиксирован новый температурный максимум, который на 3,5 градуса превысил рекорд 1996 года, новое значение отмечено на отметке плюс 10,1 градуса.
«На большей части территории страны температура по-прежнему существенно выше нормы, это обусловлено циклоническим влиянием, которое происходит в основном на европейской территории», — отметил руководитель Гидрометцентра.
Лишь на один день, в субботу, понизится температура в Новосибирской, Омской, Томской областях, Алтайском крае. Морозы будут доходить до минус 15−20 градусов, что ниже нормы примерно на 3−4 градуса. Затем показатель снова поднимется.