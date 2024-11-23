Вильфанд рассказал, что в России продолжают фиксировать аномалии температуры

Вильфанд уточнил, что при такой высокой температуре для третьей декады ноября осадки выпадают преимущественно в виде мокрого снега, что приводит к гололедице. «Скользко, на дорогах видимость плохая, циклоническая деятельность всегда нерадостная зимой, в последнее время все чаще то очень холодно, то очень тепло», — поделился метеоролог.