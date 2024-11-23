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Британцев предупредили о наводнениях и снегопаде из-за шторма «Берт»

Шторм Берт принесет в Великобританию сильный ветер, наводнения и снегопад. Об этом 22 ноября сообщил телеканал BBC News.

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Источник: Известия

«По прогнозам, в субботу на Великобританию обрушится шторм “Берт”, который принесет с собой сильный ветер, возможные наводнения и небольшой снегопад», — говорится в публикации.

Отмечается, что в центральной части Шотландии из-за снега и гололеда объявлено предупреждение уровня «оранжевый». При этом в субботу и воскресенье, 23 и 24 ноября, будут действовать многочисленные «желтые» предупреждения, вызванные дождем и ветром.

BBC, ссылаясь на агентство по охране окружающей среды, сообщает, что сильные дожди на севере Англии могут привести к локальным наводнениям.

Ранее, 13 ноября, в Метеорологическом агентстве Испании (AEMET) сообщили, что в ряде испанских регионов из-за дождей и ветра объявлен максимальный уровень опасности. Отмечается, что в числе них названы Каталония и Андалусия.

До этого, 8 ноября, министр транспорта Испании Оскар Пуэнте сообщил, что число погибших в Испании в результате наводнений возросло до 223. По его словам, 78 человек считаются без вести пропавшими, 48 погибших до сих пор не опознаны.

29 октября на Испанию обрушились ливни, которые привели к наводнениям. Были установлены «красный» уровень опасности в Валенсии и «оранжевый» в Андалусии. Власти Каталонии предупредили жителей о риске града и торнадо в окрестностях провинции Барселона.