Вильфанд: температура на юге РФ в ближайшие дни опустится на 15 градусов

«Очень сильно понизится температура на юге европейской России, вхождение холодных воздушных масс в регион приведет к тому, что температура в воскресенье понизится на 5 градусов, а в понедельник — еще градусов на 5−7. По сравнению с пятницей днем температура опять-таки рухнет на 15 градусов в Краснодарском крае, Крыму, да и в Северо-Кавказском федеральном округе температуры будут такие. В субботу прогнозируется от 15 до 18, в воскресенье значения будут около 10 градусов, а вот в понедельник просто холодная погода. Ночные температуры уже будут около 0, плюс 3 градусов, дневные температуры всего-навсего — от плюс 3 до 8», — рассказал он.