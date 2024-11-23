Вильфанд: температура на юге РФ в ближайшие дни опустится на 15 градусов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Температура на юге России в воскресенье понизится на 5 градусов, в понедельник еще на 5−7 градусов по сравнению с показателем пятницы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Очень сильно понизится температура на юге европейской России, вхождение холодных воздушных масс в регион приведет к тому, что температура в воскресенье понизится на 5 градусов, а в понедельник — еще градусов на 5−7. По сравнению с пятницей днем температура опять-таки рухнет на 15 градусов в Краснодарском крае, Крыму, да и в Северо-Кавказском федеральном округе температуры будут такие. В субботу прогнозируется от 15 до 18, в воскресенье значения будут около 10 градусов, а вот в понедельник просто холодная погода. Ночные температуры уже будут около 0, плюс 3 градусов, дневные температуры всего-навсего — от плюс 3 до 8», — рассказал он.
По словам Вильфанда, в Краснодарском крае в воскресенье и понедельник ожидается ливень с мокрым снегом, затем снег и ветер до 28 м/с, налипание мокрого снега на провода, гроза, гололед.
«В Крыму тоже совсем несладко, аналогичная ситуация: усиление ветра и тоже дождь, снег, резкое понижение температуры», — пояснил метеоролог.
Сильные осадки пройдут в Ингушетии и Чеченской Республике, ветер будет усиливаться до 23 м/с. В понедельник в регионах прогнозируется снег, налипание мокрого снега, гололедные явления.