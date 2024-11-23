В Москве снегопад может закончиться к вечеру

Именно до этого времени распространяется действие желтого уровня погодной опасности, объявленного в столичном регионе в связи с непогодой. Данный уровень на прогностических картах является средним в колористической шкале предупреждений и символизирует потенциально опасные метеорологические условия. При этом, как отмечают в Гидрометцентре РФ, гололедно-изморосевые отложения, а именно налипание мокрого снега и гололедица, местами могут сохраняться до 21:00 мск.
«Волновой циклон, происхождение которого связано с только что прошедшим по центру европейской территории страны активным западным циклоном, немного замедлит, но не отменит распространение холодных воздушных масс с северо-запада», — поясняют метеорологи. Так, согласно опубликованному ими прогнозу погоды, в течение дня столбики термометров в столице покажут от нуля до плюс 2 градусов, по области — от минус 1 до плюс 4 градусов.
Предстоящей ночью температура воздуха в Москве будет колебаться уже в зоне отрицательных значений: от минус 4 до минус 2 градусов, в Подмосковье — от минус 6 до минус 1 градуса. Отрицательной станет и погода днем в воскресенье, 24 ноября: в мегаполисе синоптики ожидают от минус 3 до минус 1 градуса, по области — от минус 5 градусов до нуля.
Ранее в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщили, что из-за непогоды и формирования устойчивого снежного покрова дорожные службы мониторят ситуацию и готовы к работам по обеспечению безопасного проезда. Также в министерстве обратились к участникам дорожного движения и призвали их быть предельно внимательными, так как при осадках растет риск возникновения ДТП.