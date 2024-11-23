В Москве снегопад может закончиться к вечеру

Именно до этого времени распространяется действие желтого уровня погодной опасности, объявленного в столичном регионе в связи с непогодой. Данный уровень на прогностических картах является средним в колористической шкале предупреждений и символизирует потенциально опасные метеорологические условия. При этом, как отмечают в Гидрометцентре РФ, гололедно-изморосевые отложения, а именно налипание мокрого снега и гололедица, местами могут сохраняться до 21:00 мск.