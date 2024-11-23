Кладу 1 листочек на ящик: весь урожай в погребе сухой до весны — и мышей нет

Один из способов — использование народных средств. Например, можно положить всего один листочек на ящик с урожаем. Это может быть мята, лаванда или лавровый лист. Эти растения обладают сильным ароматом, который отпугивает мышей и позволяют урожаю сохрнаить сухость на всю зиму.