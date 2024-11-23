Кладу 1 листочек на ящик: весь урожай в погребе сухой до весны — и мышей нет

Однако не менее важно защитить овощи и фрукты от вредителей, таких как мыши. Они могут нанести серьёзный ущерб урожаю, поэтому необходимо принять меры по их отпугиванию.
Один из способов — использование народных средств. Например, можно положить всего один листочек на ящик с урожаем. Это может быть мята, лаванда или лавровый лист. Эти растения обладают сильным ароматом, который отпугивает мышей и позволяют урожаю сохрнаить сухость на всю зиму.
Альтернатива:
1. Ромашка: обладает сильным ароматом, который отпугивает мышей и других вредителей. Её можно использовать в сушёном виде, разложив по углам погреба.
2. Мята перечная: это растение также обладает сильным запахом, который не нравится мышам. Можно положить листья мяты в ящики с урожаем или развесить пучки мяты по стенам погреба.
3. Полынь: имеет резкий запах, который отпугивает грызунов. Разложите веточки полыни в погребе, чтобы защитить урожай от мышей.
4. Зола: она не только отпугивает вредителей, но и поглощает влагу, что особенно важно для хранения урожая. Можно рассыпать золу на полу погреба или в ящиках с урожаем.
5. Опилки: они способны поглощать влагу и запахи, что делает их полезными для поддержания сухости в погребе. Опилками можно пересыпать слои овощей в ящиках или просто разложить их на полу погреба.
6. Жгучий перец: мыши не переносят острый запах. Можно использовать стручки перца, разложив их по углам погреба или подвесив пучками. Также подойдёт молотый красный перец, который можно рассыпать по полу погреба или в ящики с урожаем.