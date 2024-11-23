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В нескольких республиках СНГ произошли землетрясения

На территории Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана в субботу, 23 ноября, произошли землетрясения.

Сейчас в Олбани: +5° 4 м/с 87% 741 мм рт. ст. +5°
Источник: zakon.kz

«По ташкентскому времени в 13:33 (11:33 мск. — Ред.) в Кыргызстане произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 39,5 градусов северной широты; 71,74 градусов восточной долготы. Магнитуда М=5,3. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 290 км в юго-восточном направлении», — говорится в сообщении Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана в его Telegram-канале.

Уточняется, что в Ташкенте магнитуда толчков составила 2 балла, а в Ферганской области Узбекистана — 2−3.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает на своем сайте, что в Таджикистане произошло землетрясение силой 5,4 балла эпицентр находился на глубине 7 км. Оно произошло одновременно с толчками в Узбекистане.

Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана сообщил на своем сайте, что в республике тогда же произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла, эпицентр был на глубине 15 км.