В нескольких республиках СНГ произошли землетрясения

«По ташкентскому времени в 13:33 (11:33 мск. — Ред.) в Кыргызстане произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 39,5 градусов северной широты; 71,74 градусов восточной долготы. Магнитуда М=5,3. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 290 км в юго-восточном направлении», — говорится в сообщении Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана в его Telegram-канале.
Уточняется, что в Ташкенте магнитуда толчков составила 2 балла, а в Ферганской области Узбекистана — 2−3.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает на своем сайте, что в Таджикистане произошло землетрясение силой 5,4 балла эпицентр находился на глубине 7 км. Оно произошло одновременно с толчками в Узбекистане.
Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана сообщил на своем сайте, что в республике тогда же произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла, эпицентр был на глубине 15 км.