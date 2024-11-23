В нескольких республиках СНГ произошли землетрясения

«По ташкентскому времени в 13:33 (11:33 мск. — Ред.) в Кыргызстане произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 39,5 градусов северной широты; 71,74 градусов восточной долготы. Магнитуда М=5,3. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 290 км в юго-восточном направлении», — говорится в сообщении Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана в его Telegram-канале.