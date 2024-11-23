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В Ирландии 60 тыс. домохозяйств остались без электричества из-за шторма «Берт»

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Более 60 тыс. домохозяйств остались без электричества из-за шторма «Берт», обрушившегося на западное побережье Ирландии. Об этом сообщил ирландский вещатель RTE.

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Источник: Газета.Ру

Как предупреждают экстренные службы страны, в течение выходных остров продолжит испытывать на себе воздействие стихии и его жителям следует ждать новых отключений электричества. Ливневые дожди также могут вызвать наводнения в некоторых районах страны. В графствах Голуэй и Корк с ночи действует штормовое предупреждение наивысшего — «красного» — уровня.

Шотландия, Уэльс, северные районы Англии также готовятся принять на себя удар шторма. Пока что в Шотландии и на севере Англии отмечаются снегопады и обледенение дорог. В результате было ограничено движение по нескольким автотрассам и отменены некоторые поезда компании ScotRail. На большей части территории Соединенного Королевства действуют «желтые» предупреждения о сильных дождях и ветре.