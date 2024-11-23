В Ирландии 60 тыс. домохозяйств остались без электричества из-за шторма «Берт»

Шотландия, Уэльс, северные районы Англии также готовятся принять на себя удар шторма. Пока что в Шотландии и на севере Англии отмечаются снегопады и обледенение дорог. В результате было ограничено движение по нескольким автотрассам и отменены некоторые поезда компании ScotRail. На большей части территории Соединенного Королевства действуют «желтые» предупреждения о сильных дождях и ветре.