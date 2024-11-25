Народные приметы на 25 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Матери тоже без дела не сидели. Они ткали изделия для будущих молодоженов, а такие дела всегда сопровождали песнями. А женщины постарше готовили выпечку и делали сладкие лакомства для мужей. Считалось, что они сделают семейную жизнь мирной и счастливой. А если жена мужа орехами накормит, будет он нежным, ласковым и перестанет ворчать.