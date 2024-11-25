Народные приметы на 25 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Рассказываем, что можно и нельзя делать 25 ноября 2024 года, а также какие еще приметы есть на этот день.
Приметы погоды 25 ноября
В народе внимательно наблюдали за воробьями и облаками, чтобы знать, какую погоду ожидать зимой и в ближайшие дни. И вот какие приметы есть на 25 ноября:
- воробьи перелетают с места на место — к сильному ветру;
- воробьи раскричались — жди оттепели;
- если днем льет дождь или снег идет, оттепель будет длиться до 4 декабря;
- на Ивана снегопад — зима долгой будет;
- облака плывут против ветра — жди снега, а если они еще и низкие — морозы ударят;
- какая погода будет на Ивана, таким и будет начало декабря;
- снежный покров образуется, значит, до весны снег пролежит.
Что можно делать 25 ноября
В народе верили, что в день Ивана Милостивого лучше всего не говорить лишнего. Согласно приметам, это принесет в семью спокойствие и умиротворение. Рекомендуется также прислушаться к словам родственников, так как только они помогут принять верное решение и найти ответы на все вопросы.
На Ивана девушки готовили приданое на выданье. Они шили и вязали, а также проводили обряды на встречу любимого. А если уже нашли суженого, вышивали цветок и на каждый стежок говорили имя возлюбленного, чтобы таким образом «пришить» его к себе.
Матери тоже без дела не сидели. Они ткали изделия для будущих молодоженов, а такие дела всегда сопровождали песнями. А женщины постарше готовили выпечку и делали сладкие лакомства для мужей. Считалось, что они сделают семейную жизнь мирной и счастливой. А если жена мужа орехами накормит, будет он нежным, ласковым и перестанет ворчать.
День считается хорошим для покупок и шопинга. Купленные вещи прослужат долго, поэтому не придется жалеть о потраченных деньгах. Однако приобретение обуви лучше перенести на следующий день, так как это может привести к одиночеству и проблемам личного характера. Особенно примета касается холостых.
Комнатные цветы и рассаду нельзя пересаживать на новое место — завянут, высохнут, начнут болеть.
Что запрещено делать 25 ноября
На Ивана лучше не думать о плохом. В противном случае негативный сценарий воплотится в жизнь. А чтобы беды не привлечь, не рекомендуется отправляться в путешествия и дальнюю дорогу.
Плохие поступки лучше не совершать 25 ноября, в принципе, как и в любой другой день. Считается, что они вернутся в троекратном размере.
В день Ивана Милостивого девушкам не рекомендуется оставаться дома в одиночестве, ведь так можно и замуж не выйти. А вот замужние мужьям не готовили ничего острого, так как верили, что из-за таких блюд мужчины будут злыми.
Не стоит 25 ноября оставлять окна и двери открытыми, так как через них может счастье уйти.
Если кто-то нуждается в денежной помощи, лучше 25 ноября помочь, так как иначе проблемы начнутся и у вас. Также к ним может привести купание, поэтому лучше всего отказаться от водных процедур.