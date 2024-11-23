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Сильнейший снегопад прошел по Брянской области

После обильного снегопада, который принес циклон «Квитерия», Брянск и область завалило снегом.

Сейчас в Олбани: +4° 3 м/с 93% 741 мм рт. ст. +5°

В социальных сетях жители региона делятся фотографиями и видеокадрами последствий бушевавшей стихии.

На границе Калужской и Брянской областей было остановлено автомобильное движение из-за поваленных ветром деревьев. На дорогах от города Сельцо до села Ржаницы и трассе «Людиново-Дядьково» похожая история. На дороги попадали деревья, автомобили не могут проехать.

В самом Брянске дерево на улице Любезного упало на машины и выбило окна в двух квартирах. Инцидент произошел около четырех утра.

На улице Белорусская на парковку упало дерево, и повреждено несколько машин.