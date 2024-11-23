Сильнейший снегопад прошел по Брянской области

В социальных сетях жители региона делятся фотографиями и видеокадрами последствий бушевавшей стихии.
На границе Калужской и Брянской областей было остановлено автомобильное движение из-за поваленных ветром деревьев. На дорогах от города Сельцо до села Ржаницы и трассе «Людиново-Дядьково» похожая история. На дороги попадали деревья, автомобили не могут проехать.
В самом Брянске дерево на улице Любезного упало на машины и выбило окна в двух квартирах. Инцидент произошел около четырех утра.
На улице Белорусская на парковку упало дерево, и повреждено несколько машин.