Сильнейший снегопад прошел по Брянской области

На границе Калужской и Брянской областей было остановлено автомобильное движение из-за поваленных ветром деревьев. На дорогах от города Сельцо до села Ржаницы и трассе «Людиново-Дядьково» похожая история. На дороги попадали деревья, автомобили не могут проехать.