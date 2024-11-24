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Синоптик сообщил о наступлении метеорологической зимы в Москве

В Москве с опозданием на 11 суток наступила метеорологическая зима. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Олбани: +7° 9 м/с 57% 746 мм рт. ст. +4°
Источник: Freepik

По словам синоптика, на базовой метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра показал −2,2 градуса. Тишковец отметил, что за ноябрь это самый низкий показатель. В Подмосковье, по его данным, минимальная температура колебалась +0,3 до −6.

Кроме того, он отметил, что дневная температура в столице не превысит нуля градусов. Он добавил, что на следующей неделе температура воздуха будет также в отрицательном секторе.

«Можно констатировать, что осень закончилась и сегодня, 24 ноября, в Москве с опозданием на 11 суток, наступила метеорологическая зима!» — уточнил синоптик в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день, сообщалось, что в столице 24 ноября будет облачно с прояснениями, местами сильная гололедица и до 0 градусов. Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от −2 до 0 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −6, уточнили в Гидрометцентре.