Синоптик сообщил о наступлении метеорологической зимы в Москве

По словам синоптика, на базовой метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра показал −2,2 градуса. Тишковец отметил, что за ноябрь это самый низкий показатель. В Подмосковье, по его данным, минимальная температура колебалась +0,3 до −6.
Кроме того, он отметил, что дневная температура в столице не превысит нуля градусов. Он добавил, что на следующей неделе температура воздуха будет также в отрицательном секторе.
«Можно констатировать, что осень закончилась и сегодня, 24 ноября, в Москве с опозданием на 11 суток, наступила метеорологическая зима!» — уточнил синоптик в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день, сообщалось, что в столице 24 ноября будет облачно с прояснениями, местами сильная гололедица и до 0 градусов. Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от −2 до 0 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −6, уточнили в Гидрометцентре.