Синоптик сообщил о наступлении метеорологической зимы в Москве

Ранее в этот день, сообщалось, что в столице 24 ноября будет облачно с прояснениями, местами сильная гололедица и до 0 градусов. Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от −2 до 0 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −6, уточнили в Гидрометцентре.