Вильфанд заявил, что более 90% территории РФ покрыто снегом

«Сейчас на всей северной половине Центрального федерального округа лежит снег, его нет только на юге, в Тамбовской, Липецкой, Воронежской областях, и на юге Приволжского федерального округа. Более 90% площади России покрыто снегом, хотя и регистрируются температурные положительные аномалии. Поскольку снег не прогнозируется в центре европейской [части] России до конца недели, ситуация не изменится», — сказал он.