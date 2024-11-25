Вильфанд заявил, что более 90% территории РФ покрыто снегом

«Сейчас на всей северной половине Центрального федерального округа лежит снег, его нет только на юге, в Тамбовской, Липецкой, Воронежской областях, и на юге Приволжского федерального округа. Более 90% площади России покрыто снегом, хотя и регистрируются температурные положительные аномалии. Поскольку снег не прогнозируется в центре европейской [части] России до конца недели, ситуация не изменится», — сказал он.
Метеоролог уточнил, что Южный и Северо-Кавказский федеральные округа «покроются лишь пятнышками снега» из-за влияния положительных температур на погоду.
Он добавил, что в Ямало-Ненецком автономном округе высота снежного покрова составляет от 30 до 45 см, в Якутии — от 15 до 50 см практически по всему региону.