Олбани
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Вильфанд заявил, что более 90% территории РФ покрыто снегом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Снег лежит на более чем 90% территории России, за неделю ситуация не поменяется. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Олбани: +6° 5 м/с 61% 750 мм рт. ст. +7°
Источник: Агентство «Москва»

«Сейчас на всей северной половине Центрального федерального округа лежит снег, его нет только на юге, в Тамбовской, Липецкой, Воронежской областях, и на юге Приволжского федерального округа. Более 90% площади России покрыто снегом, хотя и регистрируются температурные положительные аномалии. Поскольку снег не прогнозируется в центре европейской [части] России до конца недели, ситуация не изменится», — сказал он.

Метеоролог уточнил, что Южный и Северо-Кавказский федеральные округа «покроются лишь пятнышками снега» из-за влияния положительных температур на погоду.

Он добавил, что в Ямало-Ненецком автономном округе высота снежного покрова составляет от 30 до 45 см, в Якутии — от 15 до 50 см практически по всему региону.