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Вильфанд предупредил об опасной погоде в более чем 15 регионах РФ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Больше 15 регионов России на текущей недели будут находиться под влиянием опасных погодных явлений, среди которых будут отмечаться сильный ветер, осадки, гололед. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Олбани: +4° 6 м/с 81% 751 мм рт. ст. +7°
Источник: Агентство «Москва»

«В Краснодарском крае в понедельник и вторник везде повсеместно пройдут сильные осадки: дождь, снег, мокрый снег, периодами прогнозируется очень сильный снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ветер 15−20 м/с. Аналогичная ситуация в Крыму, Ставропольском крае, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Вообще на большей части Северо-Кавказского федерального округа ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, гололед, ветер до 15−22 м/с», — сказал Вильфанд.

По его словам, наиболее сложная погода в начале недели в Мурманской области и Приморском крае, в регионах прогнозируются сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, ветер до 22 м/с, на побережье Мурманской области и мысах Приморья ветер может достигать 27−32 м/с. В Ленинградской области также будут наблюдаться дождь, мокрый снег, гололед, ветер до 18 м/с, в прибрежных районах Балтийского моря — до 23 м/с. В Архангельской области и республике Коми ожидаются снег, метель, ветер до 22 м/с. В Амурской области, на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области пройдет сильный снег, ожидается ветер до 22 м/с, метель и гололедное явление.

По словам метеоролога, сложная ситуация будет отмечаться в понедельник в Приволжском федеральном округа, а именно в Кировской, Нижегородской, Саратовской, Пензенской областях пройдут сильные дожди, мокрый снег, прогнозируется понижение температуры и гололедное явление.

Он уточнил, что на юге европейской России непогода связана с понижением температуры, которое объясняется затоком холодных воздушных масс. Показатель упал на 15−20 градусов, с понедельника по среду в Краснодарском крае и Крыму, температуры будут ночью в диапазоне от 0 до плюс 5 градусов, днем — от 3 до 8 градусов. «Посмотрите, насколько рухнула температура, с четверга ночные температуры составят минус 2, плюс 3, а днем плюс 1−6 градусов всего-навсего. Понятно, что это понижение температуры [отмечается], когда происходит резкая смена погоды», — заключил Вильфанд.