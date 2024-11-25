Вильфанд предупредил об опасной погоде в более чем 15 регионах РФ

По его словам, наиболее сложная погода в начале недели в Мурманской области и Приморском крае, в регионах прогнозируются сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, ветер до 22 м/с, на побережье Мурманской области и мысах Приморья ветер может достигать 27−32 м/с. В Ленинградской области также будут наблюдаться дождь, мокрый снег, гололед, ветер до 18 м/с, в прибрежных районах Балтийского моря — до 23 м/с. В Архангельской области и республике Коми ожидаются снег, метель, ветер до 22 м/с. В Амурской области, на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области пройдет сильный снег, ожидается ветер до 22 м/с, метель и гололедное явление.