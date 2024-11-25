Вильфанд предупредил об опасной погоде в более чем 15 регионах РФ

«В Краснодарском крае в понедельник и вторник везде повсеместно пройдут сильные осадки: дождь, снег, мокрый снег, периодами прогнозируется очень сильный снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ветер 15−20 м/с. Аналогичная ситуация в Крыму, Ставропольском крае, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Вообще на большей части Северо-Кавказского федерального округа ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, гололед, ветер до 15−22 м/с», — сказал Вильфанд.
По его словам, наиболее сложная погода в начале недели в Мурманской области и Приморском крае, в регионах прогнозируются сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, ветер до 22 м/с, на побережье Мурманской области и мысах Приморья ветер может достигать 27−32 м/с. В Ленинградской области также будут наблюдаться дождь, мокрый снег, гололед, ветер до 18 м/с, в прибрежных районах Балтийского моря — до 23 м/с. В Архангельской области и республике Коми ожидаются снег, метель, ветер до 22 м/с. В Амурской области, на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области пройдет сильный снег, ожидается ветер до 22 м/с, метель и гололедное явление.
По словам метеоролога, сложная ситуация будет отмечаться в понедельник в Приволжском федеральном округа, а именно в Кировской, Нижегородской, Саратовской, Пензенской областях пройдут сильные дожди, мокрый снег, прогнозируется понижение температуры и гололедное явление.
Он уточнил, что на юге европейской России непогода связана с понижением температуры, которое объясняется затоком холодных воздушных масс. Показатель упал на 15−20 градусов, с понедельника по среду в Краснодарском крае и Крыму, температуры будут ночью в диапазоне от 0 до плюс 5 градусов, днем — от 3 до 8 градусов. «Посмотрите, насколько рухнула температура, с четверга ночные температуры составят минус 2, плюс 3, а днем плюс 1−6 градусов всего-навсего. Понятно, что это понижение температуры [отмечается], когда происходит резкая смена погоды», — заключил Вильфанд.