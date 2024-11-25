Вильфанд спрогнозировал аномалии температуры в нескольких регионах РФ

Он добавил, что в Якутии в начале недели прогнозируется теплая погода, а во второй половине недели температура будет превышать норму на 18−20 градусов. «Это означает, что максимальная температура в Якутии в пятницу будет всего-навсего минус 16−20 градусов, ночная будет около минус 20−25 градусов — на 16−18 градусов выше нормы. Я бы даже сказал, что жара несусветная в Якутии, ночью там должно быть минус 40 градусов. И вот такая аномальная погода во второй половине недели будет во многих регионах РФ», — сказал он.