Вильфанд спрогнозировал аномалии температуры в нескольких регионах РФ

«Город Салехард находится на полярном круге, а температура там будет от 0 до минус 5 градусов, даже к 0 градусов будет приближаться. Температура в понедельник на 16−20 градусов выше нормы будет на севере Урала, да и в центральной части на 8−10 градусов выше. Дальше, на северо-западе Красноярского края уже на 12−16 градусов [температура выше нормы], днем будет около 0 градусов, ночью до минус 10 градусов. В Туруханском районе ночью будет всего минус 12−13 градусов, дневная температура составит минус 3 градуса, что на 16−20 градусов выше нормы», — сообщил Вильфанд.
Метеоролог пояснил, что эта ситуация связана с тем, что над Северным Ледовитым океаном хорошо выражены циклоны, по южной их периферии перемещается теплая воздушная масса из Атлантики, которая приводит к повышению температуры.
Он добавил, что в Якутии в начале недели прогнозируется теплая погода, а во второй половине недели температура будет превышать норму на 18−20 градусов. «Это означает, что максимальная температура в Якутии в пятницу будет всего-навсего минус 16−20 градусов, ночная будет около минус 20−25 градусов — на 16−18 градусов выше нормы. Я бы даже сказал, что жара несусветная в Якутии, ночью там должно быть минус 40 градусов. И вот такая аномальная погода во второй половине недели будет во многих регионах РФ», — сказал он.