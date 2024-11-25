В ЕАО объявили штормовое предупреждение из-за снега и метели

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение на 26 и 27 ноября объявлено в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за мокрого снега и сильного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале Октябрьского района ЕАО.