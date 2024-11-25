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В ЕАО объявили штормовое предупреждение из-за снега и метели

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение на 26 и 27 ноября объявлено в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за мокрого снега и сильного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале Октябрьского района ЕАО.

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Источник: Комсомольская правда

«В соответствии со штормовым предупреждением Гидрометеорологического бюро города Биробиджана, 26 и 27 ноября 2024 года на территории Еврейской автономной области ожидается сильный снег, сильные осадки в виде мокрого снега, усиление ветра, местами порывы 17−22 м/с, местами метель, на дорогах снежный накат, гололедные явления», — говорится в сообщении.

По данным территориального управления МЧС, также прогнозируется гололед. Сегодня в Биробиджане минус 5 градусов, облачно с прояснениями, скорость ветра составляет 0,7 м/с.