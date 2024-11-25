Эксперт рассказала о подготовке загородного дома к зиме

По ее словам, важно уделить внимание теплоизоляции: необходимо заделать мелкие щели и трещины с помощью уплотнителей, а крупные отверстия лучше запенить.
Также стоит проверить работу системы отопления. Чихринова подчеркнула, что перед зимним периодом немаловажно очистить дымоход.
При планировании зимних поездок на дачу рекомендуется убедиться в исправности уличного освещения и разместить лопату в удобном месте для расчистки пути к дому. Эксперт также рекомендовала установить систему видеонаблюдения и безопасности, чтобы быстро реагировать на возможные аварийные ситуации.
По словам Чихриновой, если дача не будет использоваться в зимний период, лучше отключить электроснабжение, чтобы избежать короткого замыкания или пожара, однако стоит убедиться, что нет устройств, требующих постоянного питания, таких как системы безопасности.
«Если вы планируете посещать дачу зимой, можно перевести отопление в режим антизамерзания с минимальной температурой. В этом случае установка видеонаблюдения или использование “умного” дома поможет удаленно контролировать состояние вашего жилья. Это решение позволит обеспечить спокойствие с минимальными затратами», — добавила она.
При выборе между зимним и летним домом важно учитывать климатические условия региона, заявила специалист. Зимние дома обычно лучше изолированы и подготовлены к суровым условиям, тогда как летние могут требовать дополнительного утепления.
В сентябре эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал в беседе с «Известиями», как подготовить дачный участок к наступлению холодов. По его словам, необходимо заложить в грядки перегной и удобрения.
Если на участке есть баня, ее тоже надо подготовить к зиме. Чтобы она без проблем пережила холода, вымойте все ковши и тазы, спрячьте мыло и шампуни, так как они будут привлекать грызунов, указал эксперт.