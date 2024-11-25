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В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за дождя со снегом

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Приморском крае из-за неблагоприятных погодных явлений — снега, дождя и сильного ветра, которые прогнозируются на 26 и 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Источник: Аргументы и факты

«Штормовое предупреждение остается в силе, ожидаются дождь, снег с дождем, снег, сильный ветер. В связи с этим муниципалитеты переведены в режим повышенной готовности», — цитируют в сообщении замминистра по делам ГОЧС края Сергея Короткова.

К непогоде подготовлено более 1 тыс. единиц техники, источники резервного питания, спасательные подразделения усилены дополнительным личным составом. Бороться с гололедом готовы более 300 тракторов, дорожных комбинированных машин, самосвалов. Подготовлены реагенты для обработки дорог. На предприятиях энергетики тоже введен режим повышенной готовности.

И.о. министра энергетики и газоснабжения региона Елена Шиш обозначила, что сформировано 167 аварийных бригад и более 350 спецмашин, готовы 60 передвижных дизель-генераторных установок разной мощности. Усилены восстановительные подразделения и у операторов связи.

Глава региона Олег Кожемяко обозначил, что все руководители территорий и профильных ведомств должны находиться на местах. В крае должны действовать оперативные штабы. «Особое внимание необходимо уделить дорогам, совместно с ГИБДД обеспечить эту работу. При необходимости — перекрывать движение до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность на трассе», — поручил Кожемяко.