В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за дождя со снегом

«Штормовое предупреждение остается в силе, ожидаются дождь, снег с дождем, снег, сильный ветер. В связи с этим муниципалитеты переведены в режим повышенной готовности», — цитируют в сообщении замминистра по делам ГОЧС края Сергея Короткова.
К непогоде подготовлено более 1 тыс. единиц техники, источники резервного питания, спасательные подразделения усилены дополнительным личным составом. Бороться с гололедом готовы более 300 тракторов, дорожных комбинированных машин, самосвалов. Подготовлены реагенты для обработки дорог. На предприятиях энергетики тоже введен режим повышенной готовности.
И.о. министра энергетики и газоснабжения региона Елена Шиш обозначила, что сформировано 167 аварийных бригад и более 350 спецмашин, готовы 60 передвижных дизель-генераторных установок разной мощности. Усилены восстановительные подразделения и у операторов связи.
Глава региона Олег Кожемяко обозначил, что все руководители территорий и профильных ведомств должны находиться на местах. В крае должны действовать оперативные штабы. «Особое внимание необходимо уделить дорогам, совместно с ГИБДД обеспечить эту работу. При необходимости — перекрывать движение до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность на трассе», — поручил Кожемяко.