В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за дождя со снегом

Глава региона Олег Кожемяко обозначил, что все руководители территорий и профильных ведомств должны находиться на местах. В крае должны действовать оперативные штабы. «Особое внимание необходимо уделить дорогам, совместно с ГИБДД обеспечить эту работу. При необходимости — перекрывать движение до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность на трассе», — поручил Кожемяко.