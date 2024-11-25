Московский планетарий назвал длительность самого короткого светового дня

Световой день в эту дату продлится шесть часов и 59 минут. В дальнейшем длительность светлого времени суток будет расти. К концу декабря световой день будет продолжаться более семи часов.
«К новому году, 1 января 2025 года, он увеличится до семи часов и 6,5 минуты», — сообщили в планетарии.
Почти весь декабрь полуденная высота солнца будет составлять около 10 градусов, уточнили специалисты. 21 декабря в 12:00 мск также наступит день зимнего солнцестояния. 20 марта 2025 года случится день весеннего равноденствия, после этого количество светлых часов в сутках будет увеличиваться.