Московский планетарий назвал длительность самого короткого светового дня

Почти весь декабрь полуденная высота солнца будет составлять около 10 градусов, уточнили специалисты. 21 декабря в 12:00 мск также наступит день зимнего солнцестояния. 20 марта 2025 года случится день весеннего равноденствия, после этого количество светлых часов в сутках будет увеличиваться.