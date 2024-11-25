В Коми побит температурный рекорд 16-летней давности

СЫКТЫВКАР, 25 ноября. /ТАСС/. Температурный рекорд установлен в Сыктывкаре Республики Коми, где в воскресенье воздух прогрелся до 5,4 градуса тепла. Предыдущий рекордный показатель в плюс 4,6 градуса удерживался с 24 ноября 2008 года, сообщили ТАСС в ЦГМС Коми.
«24 ноября в Сыктывкаре установлен новый температурный рекорд — воздух прогрелся до плюс 5,4 градуса. Предыдущий рекорд держался с 24 ноября 2008 года — 4,6 градуса тепла», — сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак.
За минувший день побит рекорд и по количеству выпавших осадков — выпал 21 мм, шел дождь. Предыдущий рекорд зафиксировали 24 ноября 1989 года — 14 мм осадков.
В целом в республике держится аномально теплая погода, температура на 8−10 градусов превышает норму, отметила представитель метеослужбы.