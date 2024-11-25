В Коми побит температурный рекорд 16-летней давности

СЫКТЫВКАР, 25 ноября. /ТАСС/. Температурный рекорд установлен в Сыктывкаре Республики Коми, где в воскресенье воздух прогрелся до 5,4 градуса тепла. Предыдущий рекордный показатель в плюс 4,6 градуса удерживался с 24 ноября 2008 года, сообщили ТАСС в ЦГМС Коми.