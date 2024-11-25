Народные приметы на 26 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 26 ноября вспоминают святителя Иоанна Златоуста. Будучи выдающимся богословом и архиепископом Константинопольского, он стал автором множества духовных трудов. Его речи особенно полюбились народу за свою простоту и глубокую мудрость.
Считается, что 26 ноября обязательно нужно сходить в церковь и помолиться Иоанну о здравии детей и близких.
Приметы погоды 26 ноября
На Руси верили, если 26 ноября ясное небо, грядущая зима будет теплой. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.
- 26 ноября пройдет снегопад — урожай в следующем году будет хорошим.
- Утром появится густой туман — в ближайшие дни температура поднимется.
- В ночь на это число будет звездопад — днем поднимется сильный ветер.
- Яркие звезды в ночь на 26 ноября — в скором времени похолодает.
- На деревьях появится иней — урожай в следующем году будет хорошим.
- В Осенние Зяби будет холодно — зима будет суровой.
- Облачное небо в это число — ожидайте резкое похолодание.
- Услышите гром — ожидайте сильный ветер.
Что можно делать 26 ноября
26 ноября, чтобы следующий год был сытым и счастливым, обязательно нужно налепить пельменей и съесть их как можно больше. Если же приготовить их самостоятельно не удастся, ознакомьтесь с советами эксперта, чтобы не отравиться покупными.
Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?
- В этот день с утра нужно посетить церковь и помолиться Иоанну Златоусту о здравии детей и близких.
- Считается, что в это число нужно чинить заборы, утеплять дом и укреплять постройки. С Осенней Зяби начинались сильные заморозки, поэтому люди проводили день в заботах.
- Предки верили, что 26 ноября незамужним девушкам стоит съесть яйцо рябой курицы, чтобы повезло в любви, карьере и других начинаниях. К тому же ученые доказали, что яйца крайне полезны для здоровья.
- Иоанн Златоуст — отличный день для путешествий. Считалось, что страннику в пути будет сопутствовать удача. Чтобы поездка наверняка удалась, прочитайте наш тематический дайджест с лайфхаками и ответами на самые популярные вопросы.
Что запрещено делать 26 ноября
26 ноября категорически запрещено принимать важные решения и менять планы, иначе в делах будут ждать неудачи. От чего еще стоит отказаться в этот день?
- В этот день, чтобы не навлечь беды на носящего и швею, не стоит шить какие-либо вещи.
- Не стоит брать взятки или денежные вознаграждения, в противном случае Иоанн Златоуст может наказать болезнями и финансовыми проблемами.
- Не стоит в это число делать стрижку или менять что-то во внешности, иначе можно потерять естественную красоту.
- Стоит провести день в заботах, забыв о лени, чтобы ненароком не навлечь на себя неприятности. Чтобы избавиться от лени, психолог рекомендует найти любимое дело и не бояться пробовать новое.