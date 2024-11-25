Народные приметы на 26 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 26 ноября называют Иоанн Златоуст или Осенние зяби. На Руси в этот день лепили пельмени, после чего замораживали их прямо на улице. Предки верили, чем больше налепишь и съешь пельменей в это число, тем счастливее и удачнее будет следующий год.