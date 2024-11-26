Хавортия: уход за комнатным растением в домашних условиях

Это необычная гостья из Южной Африки, считается настоящим украшением флорариумов и подоконников. Хавортии различаются по форме: бывают обрубленными, треугольными или вытянутыми. Листья могут быть тонкими, жесткими, кожистыми, с различной текстурой поверхности и прозрачностью кончиков. Самые интересные данные о происхождении этой декоративной культуры, ее выращивании и уходе за экзотическим растением, а также комментарии эксперта вы найдете в этой статье.
Что важно знать о домашнем растении хавортия
Этот суккулент не так давно появился в наших квартирах, но уже полюбился многим цветоводам-любителям из-за эффектного внешнего вида. Далее предлагаем вашему вниманию интересные факты о хавортии.
|Систематика хавортии очень запутанна
|Ученые пока не смогли подсчитать точное количество видов хавортии
|На листьях растения имеются прозрачные окошки, которые пропускают солнечный свет
|Это уникальная особенность суккулента, благодаря которой процесс фотосинтеза осуществляется наиболее экономно, без потери влаги
|Растение безвредно для людей и домашних животных
|Хавортия не содержит сильно токсичных веществ, а также не имеет колючек или острых шипов
|Растение неприхотливо и отличается долгожительством
|При хорошем уходе хавортия может прожить в домашних условиях до 20—30 лет и более. Культура практически не болеет и очень редко поражается насекомыми
|Некоторые виды хавортии способны изменять цвет листьев
|Интересной особенностью некоторых видов хавортий считается их способность менять окраску листьев в зависимости от интенсивности освещения. Например, хавортия полосатая может приобрести привлекательный красноватый оттенок при выращивании на ярком свету.
А также краснеют или желтеют листья при солнечном ожоге или поражении мучнистым червецом, а при недостатке света листья хавортии тускнеют
|Растение считается оберегом
|Согласно поверью, хавортия способна отгонять злых духов
Виды и сорта суккулента хавортия с фото
Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала», рекомендует ознакомиться со следующей информацией про хавортии:
— Видов у хавортии довольно много, что связано с еще не устоявшейся ее систематикой, так как часто подвиды рассматриваются как отдельные виды, и тогда их количество доходит до полутысячи.
Наиболее распространенными в комнатном цветоводстве считаются виды, приспособленные к домашнему выращиванию: Haworthia margaritifera (жемчужная), Haworthia fasciata (полосатая), Haworthia Reinwardtii (Рейнвардта), Haworthia limifolia (лимолистная), Haworthia arachnoidea (паутиновидная), Haworthia truncata (обрубленная), Haworthia cymbiformis (ладьевидная), Haworthia Cooperi (Купера), Haworthia maughanii (маугани), Haworthia pygmaea (пигмейская), Haworthia viscosa (клейкая), Haworthia atrofusca (атрофуска). Виды довольно значительно различаются окраской и формой листьев, а также размером, поэтому каждый может выбрать именно тот вид, который ему больше нравится. Часто виды этой декоративной культуры называют сортами, но и у хавортии в пределах вида бывают свои сорта, различающиеся морфологическими особенностями (цветом и формой листьев).
Далее представлен список с описанием популярных видов хавортии:
Haworthia margaritifera, или Haworthia pumila (Хавортия жемчужная, или Хавортия пумила), в современной систематике Tulista pumila — самый популярный вид в России. У растения мясистые треугольные листья с крошечными белыми бугорками-жемчужинами, покрывающими листья с обеих сторон. Длина мясистых и плотных листьев хавортии не превышает 8 см.
Haworthia fasciata (Хавортия полосатая) — у растения листья темно-зеленой окраски до 10 см длиной, слегка закрученные внутрь, которые образуют колонну. С наружной стороны листья украшены выпуклыми белыми горизонтальными полосками, внутренняя сторона листа — гладкая. Растение образует розетки до 15 см в диаметре.
Haworthia Reinwardtii (Хавортия Рейнвардта) — у этого вида заостренные вытянутые темно-зеленые листья с белыми бугорчатыми пятнами. Сочные листья загнуты вверх, образуют колонну. Этот вид относительно крупный, высотой примерно до 20 см.
Haworthia limifolia (Хавортия лимолистная) — у этого вида хавортии гладкие зеленые крупные приподнятые листья с заостренным концом в форме меча (длина до 5 см, ширина до 3 см).
Haworthia arachnoidea (Хавортия паутиновидная) — у растения светло-зеленые плотные листья с полупрозрачными щетинками по краям, напоминающими паутинную вуаль. Этот вид прозрачных окошек не имеет в отличие от других разновидностей хавортии. Культура образует небольшие невысокие розетки.
Haworthia truncata (Хавортия обрубленная, или хавортия усеченная) — небольшой суккулент, известный во всем мире своей уникальной структурой темно-зеленых листьев. Листья кажутся срезанными сверху и расположены веерообразно.
Haworthia cymbiformis (Хавортия ладьевидная) — этот вид хавортии можно перепутать с эхеверией (настолько растительная розетка не характерна для вида). Короткие округлые листья этого вида вовсе лишены белых узоров, а кожица растения более деликатная и тонкая.
Haworthia Cooperi (Хавортия Купера) — уникальный вид хавортии. Бесстебельный суккулент с мясистыми серо-зелеными гладкими листьями с закругленными прозрачными кончиками. Длина листа до 4,5 см, диаметр розетки до 8 см. Сама розетка похожа на маленькую гроздь винограда. При ярком солнечном свете листья меняют цвет на коричневый.
Haworthia pygmaea (Хавортия пигмейская, или хавортия карликовая) — розетки вида образованы толстыми треугольными серовато-зелеными сочными листьями с продольными белыми полосами или пятнами.
Haworthia viscosa (Хавортия клейкая) — треугольные сочные листья хавортии плотно прикреплены в несколько рядов, образуя вертикальные столбцы.
Уход за хавортией в домашних условиях
Эти растения популярны среди любителей комнатного садоводства благодаря своей непритязательности и привлекательному внешнему виду.
Они неприхотливы к свету, устойчивы к сухости воздуха, хорошо зимуют при комнатной температуре.
Далее расскажем про основные аспекты ухода за хавортией.
Грунт и горшок
Рекомендуется специальный грунт для суккулентов или кактусов. А также можно смешать листовой перегной с крупным речным песком, керамзитом мелкой фракции в равных частях (1: 1: 1). Керамзит можно заменить перлитом или мелким аквариумным грунтом.
Идеально подойдет для хавортии круглый невысокий неглазурованный глиняный горшок с дренажным отверстием. Менее предпочтительна пластиковая емкость (широкая и неглубокая).
И не стоит использовать квадратный горшок, так как в нем корни заламываются и могут начать загнивать.
Температура и освещение
Хавортии предпочитают яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи вызывают ожог на листьях. Лучше всего декоративные растения чувствуют себя на подоконниках окон, выходящих на запад или восток. Если окно выходит на северную сторону, то растение может страдать от недостаточной освещенности.
Хавортии с необычной пигментацией листьев особенно нуждаются в интенсивном освещении.
Хавортии хорошо растут при искусственном освещении, что делает их идеальными для помещений с недостатком света. В дикой природе экзотические растения растут среди камней, прячась в их тени.
«При сильной летней жаре хавортии могут буквально “закапываться” в почву. Снаружи они оставляют листья с полупрозрачными окошками, так как через них проходит свет в нижние слои листьев, где идет фотосинтез, но без излишней транспирации (удаления влаги). Это позволяет декоративному растению экономить воду, как в стилсьютах пустынных жителей фантастической Дюны», — рассказывает эксперт Даниил Костылев.
Оптимальная температура для хавортии составляет примерно +20…+25 °C летом и +10…+15 °C зимой.
В жару у растения замедляется рост.
Хавортии не переносят морозов, поэтому зимой их следует защищать от холодных сквозняков.
«Хавортия, имея южноафриканское происхождение, приспособлена к длительным периодам жары. Культура замедляет физиологические процессы (впадает в летнюю спячку), если температура поднимается выше +30 °C, да еще и ярко освещается солнцем. Чтобы этого не произошло при выращивании, например в горшке на южном подоконнике, просто притените ее от прямых солнечных лучей листом белой бумаги или временно перенесите внутрь комнаты. Но злоупотреблять таким месторасположением не стоит, так как хавортия нуждается в свете (это не тенелюбивое растение). Не менее важно создание правильного микроклимата и перепада температур. Ночью в комнате должно быть прохладней, чем днем, к тому же желательно дополнительное проветривание именно в ночные часы, потому что в это время у хавортии идет отложенный фотосинтез, характерный для суккулентов. Накопленная днем в хлоропластах энергия тратится ночью на создание органических веществ», — поделился интересной информацией эксперт.
Режим полива
Хавортии — суккуленты, они нуждаются в небольшом количестве воды для отличного самочувствия.
Поливайте растение только тогда, когда верхний слой почвы полностью высохнет.
Весной и летом — не более двух или трех раз в месяц, а зимой — один раз в один или два месяца. Увлажняют культуру по краю горшка, попадание воды в сами розетки может стать причиной их загнивания. А также нельзя оставлять воду в поддоне.
Не стоит поливать растение в очень сильную жару, так как его развитие замедляется. Вода должна быть мягкой и предварительно отстоянной, комнатной температуры.
«Одна из сложностей выращивания хавортии — соблюдать режим полива. Мы привыкли, что комнатные растения требуют постоянного влажного грунта. У хавортии же режим полива другой, поэтому нужно дождаться, когда грунт полностью подсохнет, и только тогда проводить следующий полив. В противном случае может произойти подгнивание корней», — рассказывает эксперт Даниил Костылев.
Влажность воздуха
Растение способно расти при разных уровнях влажности. Хавортии не нужен тропический влажный микроклимат, так как культура отлично переносит сухость воздуха во время отопительного сезона.
Хавортию не нужно опрыскивать и мыть, а попадание воды в розетку даже может погубить растение. Вместо мытья можно аккуратно протереть листья чуть влажной мягкой тканью.
Подкормка и удобрения
Осенью и зимой удобрения не требуются, так как у растения период покоя.
Пересадка
Молодые хавортии следует пересаживать примерно один раз в год весной или летом, а взрослые растения один раз в два или три года или когда корни начинают активно заполнять горшок.
Не стоит брать для пересадки очень большой горшок. Достаточно, если диаметр нового горшка для растения будет немного больше (на 2—3 см).
При пересадке рекомендуется обновлять почву и проверять корни на наличие гнили. Поврежденные корешки аккуратно обрезают острым простерилизованным ножом и присыпают истолченным порошком древесного угля. Затем растение оставляют на открытом воздухе на несколько дней, чтобы корни подсохли.
Желательно на дно горшка положить слой дренажа (примерно ⅓ от объема). В качестве дренажа используется мелкий керамзит. Оставшуюся часть заполняют субстратом для суккулентов или кактусов.
Необходимо учесть, что растение плохо переносит уплотненную почву.
Обрезка
В обязательном порядке необходимо удалять цветочные стрелки, которые могут привести к гибели розетки. Цветы хавортии невзрачные, в основном белого цвета и декоративностью не обладают. Зацветают взрослые растения начиная с трехлетнего возраста.
Выращивание во флорариумах
Популярность хавортии возросла при появлении моды на флорариумы. Растение миниатюрно и медленно растет, что делает его идеальным для этого трендового украшения интерьера. Небольшой открытый флорариум с разнообразными хавортиями не требует сложного ухода и может стать украшением дома и офиса или отличным подарком для близких.
Размножение комнатного цветка хавортия
Хавортии можно размножать семенами, а также вегетативно — делением дочерних розеток или листовыми черенками.
Размножение лучше проводить весной или летом. Семенное размножение хавортии сложное, так как семена обладают низкой всхожестью, а уход за крохотными саженцами непростой.
Используют размножение семенами селекционеры и коллекционеры для получения гибридов или разведения редких видов растения. А любители размножают хавортию вегетативно — делением дочерних розеток или листовыми черенками.
Листом
Далее представлена инструкция по размножению листовыми черенками:
1. Срезать или аккуратно отломить лист растения.
2. Оставить лист на открытом воздухе в темном сухом теплом месте в течение двух дней, чтобы подсох срез.
3. Укоренить лист в чуть влажном песке.
4. Накрыть лист стеклянной баночкой.
5. После укоренения (примерно через один месяц) молодое растение посадить в небольшой горшок с грунтом для суккулентов.
Детками
Далее представлена инструкция по размножению хавортии отростками (детками):
1. Во время пересадки взрослого растения аккуратно отделить отростки (детки) с корешками простерилизованным острым ножом.
2. Срезы посыпать древесным углем и дать им подсохнуть в течение двух или трех дней на открытом воздухе в хорошо проветриваемом сухом темном теплом месте на плоском подносе.
3. Рассадить детки по отдельным небольшим горшочкам с чуть влажным субстратом для суккулентов.
4. Каждый горшочек накрыть стеклянной баночкой и ухаживать привычным способом.
Важно знать: хавортию нельзя укоренять в воде.
Болезни хавортии
Эти миниатюрные растения отличаются высокой жизнестойкостью и долголетием. При хорошем уходе они очень редко болеют.
В комнатных условиях чаще всего растениям угрожает корневая гниль. Для лечения хавортию извлекают из горшка, аккуратно обрезают поврежденные корни и присыпают их порошком древесного угля. Горшок дезинфицируют и заполняют свежим грунтом для суккулентов и кактусов. Корневая система хавортии отлично регенерирует.
Вредители хавортии
Хавортии могут поражаться тлей и мучнистым червецом. Регулярно осматривайте растение и при необходимости обрабатывайте его инсектицидами.
При поражении мучнистым червецом листья меняют цвет (краснеют или желтеют), а на почве появляется восковой налет по краю горшка и белые хлопья. Для лечения применяют инсектицидные препараты и обработку горшка спиртосодержащей жидкостью, например настойкой календулы. После обработки инсектицидами (можно использовать препараты под названием «Актара» и «Инта-Вир») хавортию аккуратно помещают в полиэтиленовый пакет на два дня.
При появлении тли листья скручиваются и засыхают. Для профилактики растения обрабатывают табачной пылью, а для лечения используют инсектицидные препараты, например «Актеллик», один раз в две недели для избавления от всех вредителей (не менее трех раз).
Основные проблемы при выращивании хавортии
Эти комнатные растения неприхотливы, но изменение внешнего вида цветка может послужить настоящим сигналом бедствия. Ниже представлен список с наиболее часто встречающимися проблемами внешнего вида и здоровья растения и их решением.
1. Проблема: желтеют и гниют листья, а также опускаются листья. Причина: переувлажнение. Решение: используйте дренаж при пересадке и нормализуйте полив хавортии.
2. Проблема: засыхают кончики листьев. Причина: очень жаркий и сухой воздух либо сильно пересушенный грунт. Решение: уберите с солнечного подоконника в глубину комнаты. При высокой температуре воздуха не поливайте растение.
3. Проблема: гниение розетки зимой. Причины: холодный подоконник, размещение культуры близко к стеклу, сквозняк. Решение: не ставьте близко к стеклу окна, используйте подложку, а при проветривании защищайте растения от сквозняка.
4. Проблема: листья на ярком солнце краснеют, желтеют и покрываются пятнами. Причина: солнечный ожог. Решение: притеняйте растения от прямых солнечных лучей.
5. Проблема: растение не развивается, окраска потускнела. Причина: недостаток солнечного света. Решение: используйте досвечивание с помощью фитоламп.
Памятка по уходу за хавортией в домашних условиях
Это необычное растение не слишком давно появилось в нашей стране, но быстро завоевало сердца цветоводов-любителей своей миниатюрностью, причудливым внешним видом и неприхотливостью. Ниже представлены важные моменты об этом экзотическом суккуленте:
1. Хавортия — необычное растение из Южной Африки, популярное для выращивания во флорариумах и на подоконниках.
2. Растение имеет множество видов и сортов, различающихся окраской и формой листьев.
3. Хавортия неприхотлива, устойчива к сухости воздуха и хорошо зимует при комнатной температуре.
4. Уход за хавортией включает использование специального грунта для суккулентов, умеренный полив, скудную подкормку и защиту от прямых солнечных лучей.
5. Растение может размножаться семенами, делением дочерних розеток или листовыми черенками.
6. Хавортия может заболеть корневой гнилью, а ее распространенные вредители — тля и мучнистый червец.
7. Основные проблемы при выращивании хавортии включают переувлажнение, гниение розеток и корней, а также ожоги от солнца.
Эксперт: Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»