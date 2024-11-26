Хавортия: уход за комнатным растением в домашних условиях

«Хавортия, имея южноафриканское происхождение, приспособлена к длительным периодам жары. Культура замедляет физиологические процессы (впадает в летнюю спячку), если температура поднимается выше +30 °C, да еще и ярко освещается солнцем. Чтобы этого не произошло при выращивании, например в горшке на южном подоконнике, просто притените ее от прямых солнечных лучей листом белой бумаги или временно перенесите внутрь комнаты. Но злоупотреблять таким месторасположением не стоит, так как хавортия нуждается в свете (это не тенелюбивое растение). Не менее важно создание правильного микроклимата и перепада температур. Ночью в комнате должно быть прохладней, чем днем, к тому же желательно дополнительное проветривание именно в ночные часы, потому что в это время у хавортии идет отложенный фотосинтез, характерный для суккулентов. Накопленная днем в хлоропластах энергия тратится ночью на создание органических веществ», — поделился интересной информацией эксперт.