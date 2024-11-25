Олбани
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

«Долларовое дерево». 3 дешевые подкормки для замиокулькаса, которые удивят

К этому комнатному растению нужен особенный подход. Тогда оно будет радовать цветоводов.

Источник: Аргументы и факты

Родом из африканских тропиков, замиокулькас завоевал популярность в наших домах и рабочих пространствах. Помимо эстетической привлекательности, это растение известно как «денежное дерево», так как считается, что оно приносит удачу в финансовых делах.

​Если замиокулькас не развивается

Замиокулькас неприхотлив в уходе. Однако для сохранения его красоты и здоровья стоит учесть несколько особенностей, уверена садовод Светлана Городецкая.

— Медленный рост: в первые пять лет растение сосредоточено на формировании подземной части. Поэтому не стоит беспокоиться о медленном появлении листьев. Когда клубни достигнут необходимого размера, рост наземной части ускорится.

— Почвенный состав: замиокулькас предпочитает каменисто-песчаный грунт.

— Полив: избыток влаги губителен для растения. Поливайте редко, но обильно, избегая застоя воды.

— Удобрение: если взрослое растение перестало выпускать новые листья, это может указывать на дефицит питательных веществ. В этом случае поможет подкормка. Подойдут как магазинные смеси, так и народные средства.

​Цитрусовые корки

Подкормите свой замиокулькас секретным эликсиром из цитрусовых корок. Эта мощная подпитка поможет твоим побегам взмыть ввысь в два раза быстрее. Она также защитит их от коварного грибка, который так любит досаждать этому растению.

Приготовить ее проще простого: нашинкуйте шкурки лимона или апельсина мелкими кубиками и залейте кипятком. На каждые 100 граммов корок возьмите 2 литра воды. Оставьте эту смесь настаиваться на сутки. После процеживания нужно разбавить настой водой в пропорции 1:5 и щедро напитать им своего зеленого друга.

​Банановые шкурки

Не спешите выбрасывать банановые шкурки. Они тоже станут отличным угощением для «долларового дерева». В них спрятано множество полезных веществ.

Сделайте из двух шкурок бананов пюре с помощью блендера. Залейте его 2 литрами горячей воды и оставьте на двое суток. Это удобрение не нужно разбавлять. Просто вылейте его прямо под корень растения.

​Сахарный раствор

Замените пищевые отходы на сладкий угощение для вашего замиокулькаса. Сахарный раствор послужит источником жизненной силы, делая растение более пышным и здоровым.

Просто смешайте 11 граммов дрожжей и 45 граммов сахара. Растворите эту смесь в воде и щедро полейте капризное растение.

Эти простые шаги обеспечат ваш «долларовый цветок» всеми необходимыми питательными веществами. Начинайте подкармливать его только после пятого года жизни. Ранняя подкормка не принесет пользы.

Помните о умеренности. Количество подкормки зависит от размера растения. Удобряйте не чаще одного раза в месяц, чтобы избежать перенасыщения.