«Долларовое дерево». 3 дешевые подкормки для замиокулькаса, которые удивят

Приготовить ее проще простого: нашинкуйте шкурки лимона или апельсина мелкими кубиками и залейте кипятком. На каждые 100 граммов корок возьмите 2 литра воды. Оставьте эту смесь настаиваться на сутки. После процеживания нужно разбавить настой водой в пропорции 1:5 и щедро напитать им своего зеленого друга.