«Долларовое дерево». 3 дешевые подкормки для замиокулькаса, которые удивят

Родом из африканских тропиков, замиокулькас завоевал популярность в наших домах и рабочих пространствах. Помимо эстетической привлекательности, это растение известно как «денежное дерево», так как считается, что оно приносит удачу в финансовых делах.
Если замиокулькас не развивается
Замиокулькас неприхотлив в уходе. Однако для сохранения его красоты и здоровья стоит учесть несколько особенностей, уверена садовод Светлана Городецкая.
— Медленный рост: в первые пять лет растение сосредоточено на формировании подземной части. Поэтому не стоит беспокоиться о медленном появлении листьев. Когда клубни достигнут необходимого размера, рост наземной части ускорится.
— Почвенный состав: замиокулькас предпочитает каменисто-песчаный грунт.
— Полив: избыток влаги губителен для растения. Поливайте редко, но обильно, избегая застоя воды.
— Удобрение: если взрослое растение перестало выпускать новые листья, это может указывать на дефицит питательных веществ. В этом случае поможет подкормка. Подойдут как магазинные смеси, так и народные средства.
Цитрусовые корки
Подкормите свой замиокулькас секретным эликсиром из цитрусовых корок. Эта мощная подпитка поможет твоим побегам взмыть ввысь в два раза быстрее. Она также защитит их от коварного грибка, который так любит досаждать этому растению.
Приготовить ее проще простого: нашинкуйте шкурки лимона или апельсина мелкими кубиками и залейте кипятком. На каждые 100 граммов корок возьмите 2 литра воды. Оставьте эту смесь настаиваться на сутки. После процеживания нужно разбавить настой водой в пропорции 1:5 и щедро напитать им своего зеленого друга.
Банановые шкурки
Не спешите выбрасывать банановые шкурки. Они тоже станут отличным угощением для «долларового дерева». В них спрятано множество полезных веществ.
Сделайте из двух шкурок бананов пюре с помощью блендера. Залейте его 2 литрами горячей воды и оставьте на двое суток. Это удобрение не нужно разбавлять. Просто вылейте его прямо под корень растения.
Сахарный раствор
Замените пищевые отходы на сладкий угощение для вашего замиокулькаса. Сахарный раствор послужит источником жизненной силы, делая растение более пышным и здоровым.
Просто смешайте 11 граммов дрожжей и 45 граммов сахара. Растворите эту смесь в воде и щедро полейте капризное растение.
Эти простые шаги обеспечат ваш «долларовый цветок» всеми необходимыми питательными веществами. Начинайте подкармливать его только после пятого года жизни. Ранняя подкормка не принесет пользы.
Помните о умеренности. Количество подкормки зависит от размера растения. Удобряйте не чаще одного раза в месяц, чтобы избежать перенасыщения.