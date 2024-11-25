На востоке Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,3

По его данным, эпицентр находился в 40 км от города Жаркент вблизи границы с Китаем. Очаг залегал на глубине 8 км.
Сведений о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения нет.
АСТАНА, 25 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Жетысуской области на востоке Казахстана в 23:42 по местному времени (21:42 мск). Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 40 км от города Жаркент вблизи границы с Китаем. Очаг залегал на глубине 8 км.
Сведений о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения нет.