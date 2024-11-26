В Вологодской области объявили режим повышенной готовности из-за непогоды

По данным на 22 часа 25 ноября электроэнергия была отключена в 26 населенных пунктах Устюженского, Бабаевского, Великоустюгского, Тотемского округов, без света 121 человек. На ликвидацию аварий привлечено 43 человека, восемь единиц техники. Ранее, 22 ноября, количество отключенных от света жителей достигало 25 тысяч, на восстановление подачи электроэнергии привлекали более 250 человек.