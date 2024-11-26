В Вологодской области объявили режим повышенной готовности из-за непогоды

«Уважаемые коллеги в правительстве области, главы всех муниципалитетов, прошу перевести силы и средства в режим повышенной готовности, потому что погодные условия неблагоприятные, как вы видите, идет ледяной дождь», — озвучил поручение губернатор в своем телеграм-канале.
По данным на 22 часа 25 ноября электроэнергия была отключена в 26 населенных пунктах Устюженского, Бабаевского, Великоустюгского, Тотемского округов, без света 121 человек. На ликвидацию аварий привлечено 43 человека, восемь единиц техники. Ранее, 22 ноября, количество отключенных от света жителей достигало 25 тысяч, на восстановление подачи электроэнергии привлекали более 250 человек.
По прогнозу Вологодского ЦГМС, погода на этой неделе вновь будет неустойчивая, под влиянием циклонов будут идти смешанные осадки, ледяные дожди, при которых происходит налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, обледенение объектов.