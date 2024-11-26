Полюс сдрейфил. Ученые подсчитали, что Земля наклонилась на 80 сантиметров

Вода обладает столь мощной силой, что откачка грунтовых вод из недр планеты способна изменить ее наклон и вращение. Последствия этого явления оказались более серьезными, чем предполагали ранее ученые. Об этом пишет научно-популярный журнал Popular Mechanics.
Откачали 2 150 гигатонн воды
Первое исследование на эту тему было опубликовано в 2016 году. Точнее, о грунтовых водах тогда речь не шла, но была озвучена мысль, что таяние ледников и айсбергов, высвобождение и перераспределение гигантских масс воды способны повлиять на положение земной оси. Было проведено компьютерное моделирование, и оно показало, что таяние льдов с 1993 года должно было отклонить эту ось на 78,5 сантиметра.
В 2023 году в журнале Geophysical Research Letters вышла статья, где уже был учтен вклад подземных вод в эти глобальные процессы. Ее авторы — международная группа ученых во главе со специалистами из Сеульского национального университета — подсчитали, что за неполные 20 лет человечество переместило такую большую массу воды, выкачивая ее из недр, что Земля наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку. Это эквивалентно повышению уровня Мирового океана на 6 миллиметров.
«Ось вращения Земли значительно смещается. Наше исследование выявило, что из всех причин, связанных с климатом, именно перераспределение грунтовых вод оказывает максимальное влияние на сдвиг полюса», — объяснял тогда геофизик из Сеульского национального университета Ки Вон Со, возглавивший исследование.
Перемещение воды меняет характер вращения Земли так, как если бы к крутящемуся волчку добавили немного веса. Исследование, проведенное корейскими учеными, показало, что с 1993 года из подземных природных резервуаров было извлечено 2 150 гигатонн (то есть миллиардов тонн) воды. Куда же она делась? Пошла на орошение сельхозугодий и прочие хозяйственные нужды, а в конечном итоге оказалась в океане. Это и дало подъем его уровня на 6 миллиметров.
Чем это опасно?
Чтобы оценить последствия смещения земной оси, ученым важно понимать, откуда убывает вода и куда она прибывает. В приведенном исследовании они отмечали, что наибольшие объемы грунтовых вод откачивают на северо-западе Индии и в западной части Северной Америки. Как раз в этих регионах Земли активно используется для орошения артезианская вода.
В дальнейшем ученые намерены изучить исторические данные (у планеты были длительные периоды оледенения, когда уровень океана понижался на десятки метров и вся эта вода замерзала в ледниках, перераспределяясь на поверхности Земли), чтобы лучше понять тенденции, характер перемещения подземных вод и их влияние на климат в целом.
Вряд ли масштабная откачка грунтовых вод, вызвавшая наклон земной оси, приведет к глобальным угрозам наподобие сдвига времен года. Но в долгосрочной перспективе она может как-то повлиять на климат, считают исследователи.