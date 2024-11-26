Полюс сдрейфил. Ученые подсчитали, что Земля наклонилась на 80 сантиметров

Перемещение воды меняет характер вращения Земли так, как если бы к крутящемуся волчку добавили немного веса. Исследование, проведенное корейскими учеными, показало, что с 1993 года из подземных природных резервуаров было извлечено 2 150 гигатонн (то есть миллиардов тонн) воды. Куда же она делась? Пошла на орошение сельхозугодий и прочие хозяйственные нужды, а в конечном итоге оказалась в океане. Это и дало подъем его уровня на 6 миллиметров.