Вильфанд спрогнозировал сильные осадки, метель и ветер до 33 м/с в трех округах РФ

«В связи с влиянием активного циклона и фронтальных разделов 26 и 27 числа на большей территории Приморского края прогнозируются сильные осадки смешанного характера: дождь, мокрый снег, снег. И количество этих осадков составит от 15 до 45 мм, но в отдельных районах — более 50 мм за 12 часов, что зимой бывает крайне редко, это при жидкой и смешанной фазе осадков, но даже когда будет наблюдаться снег, то прогнозируется, что его будет около 20 мм за 12 часов, очень много. Осадки будут сопровождаться гололедными явлениями, налипанием мокрого снега, прогнозируется метель, потому что ветер до 24 м/с, но в самом Владивостоке и на отдельных участках побережья — до 27−32 м/с, предшественник урагана», — сказал он.