Вильфанд спрогнозировал сильные осадки, метель и ветер до 33 м/с в трех округах РФ

«В связи с влиянием активного циклона и фронтальных разделов 26 и 27 числа на большей территории Приморского края прогнозируются сильные осадки смешанного характера: дождь, мокрый снег, снег. И количество этих осадков составит от 15 до 45 мм, но в отдельных районах — более 50 мм за 12 часов, что зимой бывает крайне редко, это при жидкой и смешанной фазе осадков, но даже когда будет наблюдаться снег, то прогнозируется, что его будет около 20 мм за 12 часов, очень много. Осадки будут сопровождаться гололедными явлениями, налипанием мокрого снега, прогнозируется метель, потому что ветер до 24 м/с, но в самом Владивостоке и на отдельных участках побережья — до 27−32 м/с, предшественник урагана», — сказал он.
Метеоролог добавил, что непогода ожидается и на территории Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, в регионах ожидается сильный снег, ветер до 20 м/с, метель, гололед. Влияние штормового циклона к среде распространится и на Сахалин, где прогнозируется дождь, ветер до 22 м/с.
Непогода прогнозируется и в северо-западной части европейской России, в Ненецком автономном округе и Архангельской области 26 и 27 ноября ожидается сильный снег, метель, ветер в континентальных районах до 20 м/с, на побережье Баренцева и Белого морей — до 33 м/с. «Это конечно очень опасно. Но на время погода успокоится, в конце этой недели», — подчеркнул Вильфанд.
По его словам, непогода приведет и к понижению температуры в Приморском крае на 8−12 градусов. 26 ноября ночная температура составит минус 3, минус 8, днем положительная — плюс 4−9, 27 ноября ночью прогнозируется минус 4, минус 9, днем — 0, минус 4, 28 числа ночью будет фиксироваться минус 10, минус 15. «В Амурской области аналогично, ночью минус 2, минус 7, днем около 0, минус 3. Понизится она уже 28 до минус 15−18, а местами до минус 27 ночью, дневные температуры тоже отрицательные, местами до минус 19. Вот это очень действительно резкие перепады температуры, в условиях, когда осадки мощные, это очень затрудняет движение на дорогах, потому что обледенение сильнейшее будет», — пояснил метеоролог.
По-прежнему холодает на юге: в Краснодарском крае ночные температуры будут в диапазоне от 0 до минус 2 градусов, дневные — около плюс 5. В Сочи ночные температуры составят 5−6 градусов, дневные — 10−12. Во вторник в южных регионах ожидаются дождь, снега, мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер до 20 м/с.