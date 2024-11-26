Климатолог предупредил о последствиях глобального потепления

В беседе с агентством RuNews24.Ru в понедельник, 25 ноября, специалист подчеркнул, что главной причиной глобального потепления является деятельность человека: вырубка лесов, сжигание ископаемого топлива. Всё это и прочие антропогенные факторы способствуют увеличению концентрации парниковых газов в атмосфере.
Юрганов отметил, что глобальное потепление может привести не только к таянию ледников и повышению уровня моря, но также к затоплению прибрежных районов и нарушение экосистем, более частым и интенсивным экстремальным погодным явлениям — засухам, наводнениям и ураганам, пишет RT.
«Безусловно, повышение температуры воздуха может привести к росту числа заболеваний человека, связанных с жарой и влажностью», — предупредил климатолог.
Он добавил, что глобальное потепление — это серьезная проблема, требующая внимания и действий со стороны всего человечества.
Климатолог подчеркнул, что глобальное потепление — это реальность XXI века, и оно действительно происходит.
11 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сравнил процесс потепления климата в России и в мире. По его словам, в России процессы потепления климата проходят быстрее, чем в среднем в мире. Он отметил, что глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности. В тропических регионах потепление происходит медленно, а в умеренных широтах процесс идет в 2,5 раза быстрее, чем «в среднем по глобусу».
В начале ноября климатолог Ульф Бюнтген опубликовал в научном журнале разгромный текст относительно глобального потепления, в котором заявил, что данные о нем сфальсифицированы, сообщает 360.ru. По словам Бюнтгена, ученые фальсифицируют данные и говорят об аномальных температурах, которых на самом деле нет, пишет сайт kp.ru.