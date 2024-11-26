Климатолог предупредил о последствиях глобального потепления

11 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сравнил процесс потепления климата в России и в мире. По его словам, в России процессы потепления климата проходят быстрее, чем в среднем в мире. Он отметил, что глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности. В тропических регионах потепление происходит медленно, а в умеренных широтах процесс идет в 2,5 раза быстрее, чем «в среднем по глобусу».