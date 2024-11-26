У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

По его данным, эпицентр находился в 90 км к северо-востоку от города Исиномаки, где проживают около 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 32 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано у берегов японского острова Хонсю. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 90 км к северо-востоку от города Исиномаки, где проживают около 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 32 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.