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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано у берегов японского острова Хонсю. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 71% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: AP 2024

По его данным, эпицентр находился в 90 км к северо-востоку от города Исиномаки, где проживают около 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 32 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.