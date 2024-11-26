Прочь «лохмотья». 10 вещей для работы на даче, которые надо купить сейчас

И, наконец, не забывайте о фотоаппарате или телефоне с хорошей камерой. Даже если сегодня кажется, что снимки не нужны, спустя годы вы сможете с гордостью вспомнить свои успехи. Фотографии могут стать ценным инструментом для иллюстрации агротехнических приёмов или популяризации редких сортов растений. Их даже можно продать в журнал или на фотостоки.