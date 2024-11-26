Красный рассвет наблюдали жители Москвы. Фото

В том же случае, если частиц в атмосфере очень много, она пропускает световые волны с длиной от 590 до 780 нанометров, что соответствует красному и оранжевому цветам, а другие оттенки поглощаются. «Комбинация прошедших [через атмосферу] цветов воспринимается как розовый или оранжевый восход», — добавил он.