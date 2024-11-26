Красный рассвет наблюдали жители Москвы. Фото

Как заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, такой оттенок восхода Солнца обусловлен явлением рассеивания солнечного света в земной атмосфере.
«Наиболее ярко этот эффект проявляется при наличии в воздухе взвешенных частиц, таких как кристаллы льда облаках, пыль или дым. Синий свет рассеивается сильнее всего. В результате к моменту достижения глаза наблюдателя спектр солнечного света оказывается наполнен в основном красными и желтыми оттенками», — объяснил он.
В том же случае, если частиц в атмосфере очень много, она пропускает световые волны с длиной от 590 до 780 нанометров, что соответствует красному и оранжевому цветам, а другие оттенки поглощаются. «Комбинация прошедших [через атмосферу] цветов воспринимается как розовый или оранжевый восход», — добавил он.
В течение дня, когда Солнце поднимается над горизонтом, его лучи проходят уже через менее толстые слои атмосферы, и горожане уже видят привычный белый цвет.
Несколько дней назад розовый рассвет наблюдался в Каменске-Уральском в Свердловской области. А в декабре 2023 года жители Бугульмы в Татарстане увидели розовый туман над городом.