Колеус: выращивание и уход в домашних условиях

Для укоренения можно использовать как верхушечный, так и промежуточный черенок. Нарезаем черенки с одним или двумя междоузлиями. Если на черенке крупные листья, можно обрезать их наполовину, чтобы сократить испарение влаги. Воткните черенок в стаканчик с влажным грунтом и поместите в прозрачный контейнер с крышкой или в прозрачный пакет. Лучше использовать для укоренения именно грунт, так как при укоренении в воде стебли изгибаются. Примерно через месяц черенки хорошо укоренятся и можно будет их высадить в кашпо или открытый грунт.