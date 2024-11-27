Колеус: выращивание и уход в домашних условиях

Это удивительные комнатные и садовые растения, которые привлекают внимание своим ярким окрасом листьев, а также разнообразием форм и размеров. В этой статье мы рассмотрим основные факты о колеусах, разнообразие сортов, требования к уходу за ними, способы размножения, а также различные болезни и вредителей, которые чаще всего атакуют эту декоративную культуру.
Что важно знать о комнатном растении колеус
Это одно из самых ярких и привлекательных декоративных растений, которые можно выращивать как в саду в открытом грунте и кашпо, так и как горшечное растение в комнатных условиях. В таблице ниже рассмотрим интересные факты об этом тропическом растении.
|Ареал обитания в природе
|Тропические районы Азии и Африки, Австралия
|Другие названия
|Декоративная крапивка, плектрантус колеусовидный, шпороцветник шлемниковидный
|Размер
|Колеусы достигают 1,5 м в высоту
|Цветение
|Культура цветет мелкими цветами, собранными в колосовидные соцветия. Однако, чтобы сохранить декоративный вид растения, необходимо удалять цветоносы
|Размножение
|Черенками или семенами
|Предпочтения
|Яркое рассеянное освещение, регулярный умеренный полив, прищипка и обрезка, плодородная дренированная почва
|Негативные факторы для культуры
|Затенение и прямые солнечные лучи, температура ниже +12 °C, переувлажнение и пересушка, сухой воздух, недостаток питательных веществ
|Кому подходит
|Начинающим садоводам, семьям с детьми и животными
Виды и сорта растения колеус
Долгое время ученые то объединяли колеусы с плектрантусами, то, наоборот, разъединяли. Согласно последним исследованиям, колеус насчитывает порядка 300 видов. Самым популярный в садоводстве считается колеус шлемниковидный (Coleus scutellarioides), который также известен как колеус Блюма (Coleus blumei) или плектрантус шлемниковидный (Plectranthus scutellarioides).
Колеусы поражают своим разнообразием цветов и оттенков, любой человек сможет подобрать растение под свой вкус. Кроме того, каждый год появляется множество новых гибридов иностранной и российской селекции. Ниже рассмотрим самые популярные серии сортов и их основные расцветки.
Серия Wizard — компактные сорта, имеют бархатные листья с зубчатым краем. Высота растений доходит до 30—35 см. Идеально подходят для создания клумб. Сорта:
Wizard Sunset — розово-красный;
Wizard Velvet Red — ярко-красный, почти бордовый, с желтой окантовкой;
Wizard Coral Sunrise — розовый с широкой зеленой каймой;
Wizard Scarlet — алый с яркой салатовой каймой;
Wizart Rose — трехцветный, от центра розовый, белый и зеленый по краю;
Wizard Mosaic — зеленый с красными вкраплениями.
Серия Fairway — миниатюрные растения (высота не более 20—25 см), идеально подходят для выращивания в ящиках и кашпо. Колеус этой серии нетребователен к почве и предпочитает светлую солнечную сторону. Сорта:
Fairway Yellow — светло-салатовый с желтыми вкраплениями, почти однотонный;
Fairway Red Velvet — темно-красный с тонкой желтой линией по краю листа;
Fairway Mosaic — пестрый с бордовыми и желтыми оттенками.
Серия Kong — эти сорта образуют крупные кусты с широкими листьями высотой 30—35 см. Сорта:
Kong Red — имеет трехцветную окраску: розовая центральная прожилка, затем темно-бордовая заливка и широкая зеленая кайма по краю листа;
Kong Salmon Pink — похож на предыдущий сорт, однако отличается более розовой центральной частью листа и более тонкой зеленой каймой;
Kong Jr. Green Halo — имеет светло-салатовую, почти белую середину и широкую зеленую полосу по краю.
Серия Giant Exhibition — крупные кусты высотой до 50 см, с большим размером листьев. Предпочитают тень или полутень. Расцветки сортов:
Giant Exhibition Limelight — однотонный золотисто-желтый;
Giant Exhibition Magma и Rustic Red — ярко-красные с тонкой желтой линией по краю листа;
Giant Exhibition Marble — пестрый с зелеными и красными оттенками.
Серия Premium Sun — гигантские растения высотой до 70 см. Выведены для выращивания на солнце. Расцветки сортов:
Premium Sun Lime Delight — однотонный салатово-желтый;
Premium Sun Watermelon — листья имеют розовую середину, затем тонкая полоса бордового переходит в широкую зеленую кайму по краю;
Premium Sun Dark Chocolate и Chocolate Mint — оба имеют однотонные фиолетово-шоколадные оттенки, однако у Chocolate Mint есть тонкая зеленая линия.
Серия Colocha — растения высотой до 50 см, с волнистым и кудрявым краем листа. Хорошо переносят как прямые солнечные лучи, так и притененные места. Сорта:
Colocha Scarlet — красно-бордовые с зеленым краем;
Colocha Rose — розовые с зеленым краем.
Black Dragon — самый необычный сорт с насыщенными темно-бордовыми листьями и бахромчатыми краями. Вырастает довольно высоким, примерно до 40 см.
«Мой любимый сорт — “Пеле”. У колеуса “Пеле” (Coleus Pele) нежный желто-зеленый окрас листьев, края оформлены в виде рюшей. Со временем при хорошем освещении на листьях появляются вкрапления темно-бордового цвета (веснушки или брызги). Стройный, густо ветвящийся куст среднего размера, очень нарядный. Вполне переносит открытое солнце, но в идеале в жаркие полуденные часы нужно притенение. Один из популярнейших и общепризнанных сортов американской селекции», — рассказывает Елена Босенко, занимается разведением колеусов более восьми лет и вырастила более 200 сортов, создатель телеграм-канала «Рассада цветов (колеусы)».
Уход за колеусом в домашних условиях
Несмотря на то что обычно эти растения выращивают в открытом грунте, их возможно содержать в комнатных условиях в горшках. Также ими здорово озеленять открытые террасы в летнее время, а на зиму выкапывать из земли, рассаживать по горшкам или кашпо и заносить в дом или квартиру.
Грунт и горшок
Колеусы нетребовательны к форме и материалу горшка, но важно помнить о нюансах. Подбирайте размер горшка, соответствующий размеру корневой системы растения (не рекомендуем брать слишком большие горшки).
В неглазурованных глиняных и терракотовых горшках грунт просыхает быстрее, а значит, требуется более частый полив, что не всегда может быть удобным.
Грунт предпочтительнее рыхлый и питательный. За основу можно взять готовый универсальный субстрат, добавить в него перлит, биогумус и сапропель в соотношении 1: 1: 1: 1.
Если кашпо будет находиться под открытым небом, то во избежание слишком быстрого пересыхания грунта можно добавить в него вермикулит или кокосовый торф.
Температура и освещение
Колеус — это теплолюбивое растение, и оно не переносит температуру ниже +12 °C. Не выносите эту декоративную культуру на улицу, если ночные заморозки еще не прошли. Лучшая температура для роста и развития — +20…+25 °C.
Обязательно защищайте колеусы от резких перепадов температур и холодных сквозняков.
Они очень светолюбивы, но при этом многие виды нуждаются в притенении от яркого полуденного солнца. Если вы сохраняете колеусы на зиму в квартирных условиях, используйте досветку фитолампами, чтобы сохранить их декоративный вид.
Режим полива
В теплый период времени и в период активного роста колеусы предпочитают обильный полив после просыхания верхнего слоя грунта.
В прохладное время полив следует сократить, чтобы не вызвать загнивания корней.
Влажность воздуха
Растение любит повышенную влажность воздуха, поэтому по возможности используйте увлажнитель воздуха или регулярно опрыскивайте с помощью пульверизатора.
Подкормка
Для яркой окраски и активного роста в весенне-летний период необходимы регулярные подкормки. Используйте для этого любые универсальные удобрения.
В зимний период времени можно исключить подкормки и использовать только стимуляторы, а также регуляторы роста.
Пересадка
Колеусы, растущие в кашпо в условиях дома или квартиры, обязательно пересаживайте весной. Выберите горшок чуть большего размера и посадите растения в новый рыхлый питательный грунт.
Обрезка
Для формирования пышного крепкого куста необходима обрезка и прищипка. В период активного роста необходимо проводить эти мероприятия один раз в месяц.
Удаляйте верхушку побега, оставляя на нем два или три листа для лучшего фотосинтеза. Также регулярно обрезайте засохшие, поврежденные или слишком вытянувшиеся побеги, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.
Особенности выращивания колеуса в саду
Далее представлен список основных моментов культивирования растения на садовом участке.
Освещение. Колеусы предпочитают яркий, но рассеянный свет. Лучше всего они растут на местах, где есть утреннее или вечернее солнце и полутень в полдень. Избегайте прямых солнечных лучей в полуденные часы, так как это может вызвать ожоги на листьях.
Защита от ветра. Поскольку колеусы имеют мягкий стебель и крупные листья, важно защищать их от сильного ветра, который может повредить растения.
Грунт. Колеусы предпочитают хорошо дренированный грунт, богатый органическими веществами. Лучше всего подойдет легкий и плодородный грунт.
Посадка. Высаживайте молодые растения в конце весны, когда минует угроза возвратных заморозков.
Полив. Колеусы нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркие летние месяцы. Следите за тем, чтобы почва была постоянно увлажненной, но не слишком мокрой.
Подкормки. Регулярно (один раз в месяц) подкармливайте растения любым комплексным органическим удобрением.
Обрезка и прищипка. Регулярно обрезайте и прищипывайте колеусы для активного роста.
Зимовка. В регионах с холодным климатом колеусы обычно выращиваются как однолетние растения, так как они не выдерживают морозов. Вы можете взять их на зимовку в помещение или укоренить черенки для последующей рассады весной.
«Для успешной зимовки важны два фактора: свет и тепло. Полив зимой должен быть умеренным, а подкормки не требуются до февраля. Периодически требуется обрезка и черенкование», — советует Елена Босенко.
Размножение комнатного цветка колеус
Эту экзотическую культуру очень легко размножать как черенками, так и семенами.
Главное правило — вегетативные сорта передают свои признаки только при размножении черенками, в отличие от семенных сортов, которые хорошо воспроизводятся при посеве семян.
Далее рассмотрим оба способа размножения этого декоративного растения.
Черенкование колеуса
Для укоренения можно использовать как верхушечный, так и промежуточный черенок. Нарезаем черенки с одним или двумя междоузлиями. Если на черенке крупные листья, можно обрезать их наполовину, чтобы сократить испарение влаги. Воткните черенок в стаканчик с влажным грунтом и поместите в прозрачный контейнер с крышкой или в прозрачный пакет. Лучше использовать для укоренения именно грунт, так как при укоренении в воде стебли изгибаются. Примерно через месяц черенки хорошо укоренятся и можно будет их высадить в кашпо или открытый грунт.
«Колеус — это достаточно неприхотливое растение, но есть небольшие нюансы по укоренению. Прежде всего черенок нужно брать с маточного растения до ночных похолоданий, то есть если ночные температуры меньше +10 °C, то укореняемость черенка будет минимальной. Ставить черенок можно в воду, можно в вермикулит или перлит. Я ставлю в смесь верхового нейтрального питательного торфа с перлитом. Главное — не утрамбовывать и не заливать. Обязательно дать свет и тепло, и успех вам гарантирован. Можно при посадке пролить раствором фунгицида и корнеобразователя», — делится своим опытом Елена Босенко.
Размножение колеуса семенами
Срок посадки посевного материала колеуса наступает обычно в марте или апреле, но ориентируйтесь на инструкцию на упаковке семян. В контейнер насыпьте рыхлый питательный грунт, сделайте бороздки, посейте семена и слегка присыпьте их грунтом. После появления нескольких листьев следует распикировать растения по отдельным горшочкам или стаканчикам.
Болезни колеуса
Самые частые болезни, с которыми сталкиваются цветоводы, выращивающие колеусы, — мучнистая роса (особенно в зимний период), корневая и серая гниль. Ниже рассмотрим подробнее эти болезни и их лечение.
Мучнистая роса — белый порошкообразный налет на листьях. Причинами возникновения считаются высокая влажность и недостаточная циркуляция воздуха. Лечение: аккуратно удалите пораженные листья. Обработайте растения специальными фунгицидами два или три раза с промежутком в неделю. Регулярно проводите обрезку сильно загущенных кустов, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.
Корневая гниль — вялые, желтеющие или чернеющие листья, плохой рост, неприятный запах от почвы. Основной причиной этой гнили считается переувлажнение почвы. Чтобы вылечить растение, вытащите его из горшка, стряхните грунт и удалите подгнившие корешки до живой ткани. Замочите корни растения на час в растворе фунгицида, а затем посадите в новый рыхлый грунт, в горшок по размеру корневой системы. Отрегулируйте режим полива, чтобы предупредить повторное развитие болезни.
Серая гниль — появление серых или коричневых водянистых пятен на листьях и стеблях. Причинами считаются переувлажнение почвы и плохая циркуляция воздуха. Лечение будет такое же, как в случае с мучнистой росой, только используйте специализированные фунгициды строго по инструкции.
Вредители колеуса
Самыми частыми вредителями колеуса считаются тля, трипсы, мучнистый червец и паутинный клещ.
Чтобы справится с тлей, трипсом и мучнистым червецом, необходимо провести три обработки различными инсектицидами с промежутком в неделю.
Используйте как системные (в полив и при опрыскивании), так и контактные препараты (при опрыскивании).
Для выведения паутинного клеща необходимо использовать акарициды, также три различных препарата с промежутком в неделю. Тщательно опрыскивайте листья с двух сторон.
При обработке колеусов, которые растут в открытом грунте, будет неплохо добавлять в раствор для обработки различные прилипатели, которые задерживают препарат на листьях и не дают ему стекать и выветриваться, в том числе во время дождя.
Основные проблемы при выращивании колеуса
При выращивании колеусов могут возникать различные проблемы, которые влияют на их здоровье и внешний вид. В списке ниже представлены основные проблемы, с которыми могут столкнуться владельцы колеусов, а также советы по их решению.
1. Проблема: оголенные снизу стебли. Причины: для молодых растений это недостаток света, несвоевременная прищипка. А также это нормальное явление для взрослых растений. Решение: провести обрезку растения, добавить освещение.
2. Проблема: опадение листьев. Причины: недостаточный полив, вредители. Решение: летом может потребоваться ежедневный полив, тщательный осмотр растения и, при необходимости, обработка специальными препаратами от насекомых.
3. Проблема: вытягиваются стебли, теряют яркую окраску листья. Причина: недостаток света. Решение: переместите растения ближе к окну или добавьте фитолампы для дополнительного освещения.
4. Проблема: белый налет на листьях и стеблях. Причина: мучнистая роса. Решение: провести обработку, как указано выше, и наладить уход.
5. Проблема: пожелтение и опадение листьев, появление корневой гнили. Причина: перелив. Решение: провести лечение, как указано выше, и наладить уход.
6. Проблема: увядание листьев, плохой рост, хлороз (пожелтение) листьев. Причина: недостаток питательных веществ. Решение: подкармливайте растения один раз в месяц сбалансированным удобрением в течение вегетационного периода. Убедитесь, что почва для выращивания плодородная.
7. Проблема: белая «вата» на междоузлиях; мелкая паутинка и белые крупинки с обратной стороны листовой пластины; проеденные дорожки и черные точки на листьях. Причина: нашествие насекомых-вредителей. Решение: провести обработку, как указано выше, и наладить уход.
8. Проблема: активное увядание культуры, потемнение листьев. Причина: слишком низкая температура. Решение: избегайте резких перепадов температуры и защищайте растение от холодных сквозняков. Пораженные растения обработайте специальными антистресс-препаратами.
Полезная информация о выращивании колеуса в домашних условиях
Колеусы считаются потрясающими растениями для создания ярких и разнообразных цветников. Их можно выращивать как в открытом грунте, так и в кашпо и контейнерах в саду или в качестве комнатных растений. Ниже кратко напомним основные моменты по уходу за колеусами в домашних условиях:
1. Колеусы предпочитают яркий, но рассеянный свет, лучше всего подходят окна восточного или западного направления. В зимний период лучше досвечивать растения фитолампами.
2. Используйте легкий, хорошо дренированный грунт.
3. Поливайте, когда верхний слой почвы просыхает на глубину около 2 см. Избегайте переувлажнения, чтобы предотвратить корневую гниль. В осенне-зимний период полив следует сокращать.
4. Колеусы предпочитают высокую влажность (50—70%), поэтому регулярно опрыскивайте листья или используйте увлажнители воздуха.
5. Идеальная температура для колеусов составляет +18…+24 °C. Защищайте растения от холодных сквозняков и резких перепадов температуры.
6. Подкармливайте растения сбалансированным удобрением один раз в месяц в период активного роста. С осени подкормки следует прекратить до весны.
7. Периодически обрезайте колеусы для сохранения компактной формы и стимулирования роста новых побегов. Удаляйте увядшие и больные листья.
8. Регулярно проверяйте растения на предмет вредителей и болезней и своевременно проводите лечение.
Эксперт: Елена Босенко, занимается разведением колеусов более восьми лет и вырастила более 200 сортов, создатель телеграм-канала "Рассада цветов (колеусы)