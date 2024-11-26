Народные приметы на 27 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 27 ноября называют Филипповка или Филиппово заговенье. Этот день предшествует началу Рождественского поста, поэтому еще можно есть мясо и молочные продукты. Однако вино в это число стоит пить только после ужина, отказавшись от других алкогольных напитков.