Народные приметы на 27 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

На Руси вечером в это число женщины собирались за работой, пряли лен и шерсть, делились последними новостями, пели песни и строили планы на Рождество. А в деревнях и селах 27 ноября задабривали домового, угощая его чем-то съестным. Считается, что именно он поможет домашней скотине перенести грядущие холода.
Православные верующие 27 ноября вспоминают апостола Филиппа, одного из 12 ближайших учеников Христа. Согласно Новому Завету, он получил книжное образование, хорошо знал закон, изучал наследие пророков. Когда же Господь позвал его следовать за Собой, Филипп не усомнился, что перед ним Мессия.
Приметы погоды 27 ноября
На Руси верили, если 27 ноября пойдет снег, зима будет снежная, а грядущий год — урожайный. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.
- 27 ноября будет стоять холодная погода — в начале зимы простоят холода.
- День будет теплым — грядущее лето выдастся жарким.
- Какая погода будет в это число — таким будет и февраль.
- Днем будет сильный ветер — следующий год будет неурожайный.
- 27 ноября пройдет снегопад — лето будет дождливым.
- На деревьях появится иней — урожай в следующем году будет хорошим.
- В Филипповку начнут каркать вороны — ожидайте скорого потепления.
Что можно делать 27 ноября
27 ноября, чтобы следующий год был сытым и счастливым, обязательно нужно устроить богатое застолье перед началом сорокадневного Рождественского поста. Однако, чтобы заранее подготовиться к нему, эксперты рекомендуют сильно не переедать.
Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?
- В этот день незамужние девушки могут погадать на суженого. Для этого нужно спрятать под подушку кусок мяса или хлеба и произносили заговор: «Суженый-ряженый, приди ко мне заговляться». После этого должен присниться будущий жених.
- Считается, что в это число нужно собираться с друзьями, чтобы обсудить последние новости и планы на Рождество.
- Предки верили, что 27 ноября нужно сделать подношение домовому. Для этого оставьте в углу дома что-нибудь съестное. За полученный дар домовой будет охранять дом и скотину на протяжении всей зимы.
- Филиппово заговенье — отличный день для похода в русскую баню, термы или сауну. Считалось, что в это число вода обладает особыми свойствами и очищает не только тело, но и душу. Если выбраться из дома не получится, можно принять контрастный душ, крайне полезный для организма.
Что запрещено делать 27 ноября
27 ноября категорически запрещено ссориться с близкими и обманывать, иначе все плохое вернется вдвойне. От чего еще стоит отказаться в этот день?
- В этот день, чтобы избежать неудач в будущем, не стоит оставлять дела незавершенными.
- Так как 27 ноября предшествует началу Рождественского поста, стоит соблюдать чистоту тела и речи, а значит — нельзя браниться и сквернословить. Некоторые верят, что за это на языке может появиться опасный недуг — типун.
- Не стоит оставлять на столе пустую или грязную посуду, в противном случае навлечете на семью безденежье. Чтобы справиться с ним, обратитесь к экспертным советам.
- Рекомендуется на застольях не садиться на углу стола, иначе можно приманить к себе одиночество. Хотя и им можно научиться наслаждаться.