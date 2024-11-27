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В Приморском крае за сутки выпало от одной до двух месячных норм осадков

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Более месячной нормы осадков выпало в ряде районов Приморского края за прошедшие сутки, сообщила ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе.

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Источник: РИА "Новости"

«За прошедшие сутки в поселке Барабаш Хасанского района выпало почти две месячные нормы осадков: 68,8 мм при норме в 38 мм. Также в Кавалерово выпал 51 мм при ноябрьской норме в 31 мм. Больше или около месячной нормы выпало в Лазо, Преображении, Полтавке, Ольге», — сообщила собеседница агентства.

Она добавила, что во Владивостоке в этот раз количество осадков было не очень большим, всего треть от месячной нормы. При этом ветер в столице Дальнего Востока фиксировался на отметке 30 м/с, немного не дотянув до ураганных значений.

В Приморье пришел активный циклон, который вызвал сильные дожди по всей территории края. Сегодня днем погоду сформирует поле пониженного атмосферного давления. Местами пройдет небольшой снег.