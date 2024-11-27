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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у северных Курил

Сейсмостанция «Южно-Сахалинск» зафиксировали подземные толчки у северных Курил.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 74% 760 мм рт. ст. +9°
Источник: Газета.Ру

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в среду у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 27 ноября в 08.01 (0.01 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 158 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, подземные толчки силой 3 балла могли ощутить жители Северо-Курильска. Тревога цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений нет.