Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у северных Курил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в среду у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 27 ноября в 08.01 (0.01 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 158 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров», — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, подземные толчки силой 3 балла могли ощутить жители Северо-Курильска. Тревога цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений нет.