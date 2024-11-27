Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у северных Курил

«Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 27 ноября в 08.01 (0.01 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 158 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров», — рассказала собеседница агентства.