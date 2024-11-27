Забудьте о дорогих удобрениях. 2 капли йода для герани — расцветет зимой

Пеларгония, известная также как герань, — это популярный комнатный и садовый цветок, который радует нас своим ярким цветением. Однако в холодное время года растение может начать увядать, сбрасывая листья и прекращая цвести.
Не отчаивайтесь! Комнатную пеларгонию можно «расшевелить» и заставить цвести даже зимой с помощью простых и доступных средств. Забудьте о дорогих удобрениях — есть натуральные составы, которые ничуть не хуже справятся с этой задачей. И рассказала о них подробнее садовод Любовь Ледвянкина.
Зола
Зола — ценное удобрение, которое найдется у многих дачников. Она богата кальцием, фосфором, калием и другими полезными элементами. Готовится просто и быстро: одну столовую ложку золы измельчите и смешайте с одним литром отстоянной воды. Пусть раствор постоит пару часов, затем поливайте растение.
Зольный раствор восполняет дефицит питательных веществ надолго, поэтому подкармливайте им герань раз в четыре недели.
Молоко
В этом случае все еще проще. На 10 литров воды вам понадобится один литр молока. Все перемешайте, и также пусть постоит несколько минут. Долго стоять раствор не должен, так как может испортиться. Поэтому максимум через 20 минут — поливайте герань.
Молочной подкормкой достаточно поливать растение один раз в месяц. В молоке содержатся кальций, фосфор, калий, магний, натрий, полноценный набор аминокислот и жирных кислот. Все это нужно для полноценного цветения.
Йод
Йод — настоящий друг герани. Трудно поверить, но даже небольшое количество этого препарата может преобразить ваш чахлый увядший куст в пышущее здоровьем растение.
На один литр воды достаточно всего двух капель аптечного йода. Перемешайте удобрение, пока состав не станет однородным, и тут же увлажняйте герань.
Но будьте осторожны. Йод может обжечь корни цветка, поэтому проводите эту процедуру после обычного полива. Чтобы герань регулярно выпускала новые бутоны, ее нужно «угощать» йодом раз в три недели.
Эти три подкормки помогут оживить любую пеларгонию. Но не переусердствуйте: не используйте все средства одновременно. Выберите что-то одно. Иначе вы рискуете перекормить растение, что может привести к болезни или даже гибели герани.