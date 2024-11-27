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В Приморье из-за шторма выбросило на берег рыболовное судно

Разлива нефтепродуктов не зафиксировали.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 74% 760 мм рт. ст. +9°
Источник: Lucas Revilla Vacas/CC0

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Рыболовное судно оказалось выброшено на берег в бухте Опричник в Приморском крае во время шторма, сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) «Владивосток». Разлива нефтепродуктов нет.

«Во время штормовой погоды рыболовное судно было выброшено на берег в бухте Опричник», — сообщил представитель МСКЦ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.