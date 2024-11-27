В Приморье из-за шторма выбросило на берег рыболовное судно

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Рыболовное судно оказалось выброшено на берег в бухте Опричник в Приморском крае во время шторма, сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) «Владивосток». Разлива нефтепродуктов нет.