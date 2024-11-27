Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

На Благовещенск обрушилась снежная «буря столетия»

Благовещенск в Амурской области накрыла снежная «буря столетия», осадки не прекращаются с понедельника, 25 ноября, сообщает пресс-служба администрации города в телеграм-канале.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

«Стихия ударила по Благовещенску: такого снегопада в областном центре не было век», — говорится в сообщении. Снегопад получил название «буря столетия».

За ночь в областном центре выпало 1,3 см осадков. Всего же с начала снегопада — 3,6 см. В результате непогоды несколько автобусов не смогли выйти в рейсы. На данный момент на маршрутах находятся от двух до шести автобусов.

По данным Минтранса региона, из-за снегопада четыре утренних рейса в городе ушли на запасной аэродром в Хабаровск — из Новосибирска, Екатеринбурга, Владивостока и Москвы.

На вылет из Благовещенска задерживаются все рейсы, ушедшие в Хабаровск, а также международный рейс в Утапао, уточнила пресс-служба ведомства.

Кроме этого, из-за бури школы города переводят на дистанционное обучение, а у первой смены учащихся 27 ноября сократили время уроков. Детские сады работают в штатном режиме.

В регионе также действует штормовое предупреждение. По прогнозам, буря накроет и соседний Хабаровск. Синоптики прогнозируют метель, усиление ветра до 15−20 м/с.