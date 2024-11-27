На Благовещенск обрушилась снежная «буря столетия»

«Стихия ударила по Благовещенску: такого снегопада в областном центре не было век», — говорится в сообщении. Снегопад получил название «буря столетия».
За ночь в областном центре выпало 1,3 см осадков. Всего же с начала снегопада — 3,6 см. В результате непогоды несколько автобусов не смогли выйти в рейсы. На данный момент на маршрутах находятся от двух до шести автобусов.
По данным Минтранса региона, из-за снегопада четыре утренних рейса в городе ушли на запасной аэродром в Хабаровск — из Новосибирска, Екатеринбурга, Владивостока и Москвы.
На вылет из Благовещенска задерживаются все рейсы, ушедшие в Хабаровск, а также международный рейс в Утапао, уточнила пресс-служба ведомства.
Кроме этого, из-за бури школы города переводят на дистанционное обучение, а у первой смены учащихся 27 ноября сократили время уроков. Детские сады работают в штатном режиме.
В регионе также действует штормовое предупреждение. По прогнозам, буря накроет и соседний Хабаровск. Синоптики прогнозируют метель, усиление ветра до 15−20 м/с.