Народные приметы на 28 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

На Руси в этот день уделяли внимание лошадям: чистили стойла, меняли подковы, вычесывали животных. Предки верили, что это было необходимо, чтобы скотина была здоровой и легче пережила зиму.
Православные верующие 28 ноября вспоминают 12 святых, а также христианских святых мучеников — Гурия, Самона и Авива. Согласно писаниям, они были священниками в области Эдессы (Греция) в 303 году. В это время император Диоклетиан начал гонения на христиан. Трое святых были обвинены в том, что помогали сохранить стойкость христианам даже в самых непростых ситуациях. За свою помощь и веру они были жестоко казнены.
Приметы погоды 28 ноября
На Руси верили, если 28 ноября пойдет снег и будет дуть сильный ветер, зима будет морозная и снежная. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.
- 28 ноября будет стоять ясная погода — весна в грядущем году наступит рано.
- На деревьях появится иней — урожай в следующем году будет хорошим.
- День будет безветренный — зима будет теплая и мягкая.
- В это число резко потеплеет, а снег выпадет мокрый — май и начало лета будут холодными.
- 28 ноября будет красная заря — в скором времени начнется метель.
- Облака в это число плывут высоко — к сухой и ясной погоде, низко — к плохой.
- В Гурьев день воробьи начнут утеплять свои гнезда — ожидайте резкие морозы.
Что можно делать 28 ноября
28 ноября, чтобы восстановить здоровье и силы на всю зиму, обязательно нужно сходить в русскую баню. Доказано, что банные процедуры укрепляют сосудистую систему и помогают уменьшить воспалительные процессы в легочной ткани.
Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?
- В этот день можно молиться святому Гурию, он избавит просящих от зубных болезней. Чтобы в дальнейшем избежать кариеса, стоматологи рекомендуют отказаться от сладкой и липкой пищи.
- Считается, что в это число нужно помогать нуждающимся, даря им пищу и одежду. Это поможет им пережить холода, а доброму человеку за хорошие поступки воздастся вдвойне.
- Предки верили, что 28 ноября нужно уделить внимание домашней скотине. По их поведению можно было предсказать погоду на ближайшие дни. Так, например, если лошади ржут громче обычного, зима будет мягкая.
Что запрещено делать 28 ноября
28 ноября категорически запрещено устраивать шумные торжества, иначе за нарушение Рождественского поста можно навлечь на себя беды и неприятности. От чего еще стоит отказаться в этот день?
- Чтобы избежать неудач в будущем, не стоит жадничать, сквернословить и отказывать в милостыне.
- Святой Гурий считается покровителем брака и защитником жен, поэтому 28 ноября мужчинам категорически запрещено поднимать голос на своих любимых. Если чувствуете, что назревает ссора, сделайте 5-секундный перерыв, он поможет успокоиться.
- 28 ноября начинается Рождественский пост, поэтому нужно соблюдать ряд правил: не пить алкоголь, не есть мясо и животные продукты и не ругаться.
- Не стоит в это число жаловаться на свою судьбу, иначе в будущем все станет только хуже.
- В Гурьев день рекомендуется отказаться от новых начинаний и закончить незавершенные дела, чтобы в дальнейшем сопутствовала удача.