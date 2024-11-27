Народные приметы на 28 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 28 ноября вспоминают 12 святых, а также христианских святых мучеников — Гурия, Самона и Авива. Согласно писаниям, они были священниками в области Эдессы (Греция) в 303 году. В это время император Диоклетиан начал гонения на христиан. Трое святых были обвинены в том, что помогали сохранить стойкость христианам даже в самых непростых ситуациях. За свою помощь и веру они были жестоко казнены.