Дача на дому. 25 культур, которые можно успешно выращивать на подоконнике

Конечно, где угодно ставить растения не стоит, в противном случае урожай вы не получите. Подойдут подоконники, но такие, где не будет перепадов температур и сквозняков. То есть если вы проветриваете квартиру, то открывайте окна не на всю, а переводите в режим проветривания. Щелей в окнах быть не должно, заделывайте.