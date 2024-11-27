Дача на дому. 25 культур, которые можно успешно выращивать на подоконнике

Холодное время года не означает конец наслаждения домашними овощами и зеленью. Выращивание их на подоконнике позволяет круглый год иметь свежие и полезные продукты.
Для этого не требуется много усилий. Садовод Светлана Городецкая для начала советует определиться с выбором растений, которые хотите вырастить. Не стоит сразу браться за сложные культуры. Новичкам подойдут неприхотливые лук, петрушка или укроп.
Что?
Список культур для выращивания дома большой. Смотрите сами:
- Зелень: петрушка, укроп, рукола, шпинат, зеленый лук, щавель, кресс-салат, листовой салат, шнитт-лук.
- Травы: базилик, тимьян, кинза, мята, розмарин, мелисса.
- Овощи: помидоры, огурцы, перец, редис, горох, баклажаны.
- Ягоды: клубника, земляника.
- Фрукты: мандарины, лимоны.
И это только самые популярные растения. Гурманы, конечно, могут себе позволить больший перечень, но мы все же будем ориентироваться на большинство.
Где?
Конечно, где угодно ставить растения не стоит, в противном случае урожай вы не получите. Подойдут подоконники, но такие, где не будет перепадов температур и сквозняков. То есть если вы проветриваете квартиру, то открывайте окна не на всю, а переводите в режим проветривания. Щелей в окнах быть не должно, заделывайте.
Лучше всего ставить контейнеры с мини-огородом на юг или юго-запад.
Ну и батареи — главный враг растений. Не допускайте, чтобы радиаторы возле горшков работали на полную катушку. Прикручивайте вентиль. Если такой возможности нет, то накройте батарею экраном или полотенцем.
В чем?
Мини-огород выращивают в специальных контейнерах. Обычно это пластиковые или керамические горшки, деревянные ящики, специальные покупные контейнеры и даже обрезанные пластиковые бутылки.
Главное — заделать на дне дренажную систему и отверстия для слива воды.
Для зелени (укроп, петрушка) подойдут невысокие (10−15 см) вытянутые контейнеры. Для помидоров, огурцов и перца лучше выбрать емкости объемом не менее 5 литров.
Выбираем семена
Важно понимать, что не все сорта, которые хорошо растут на даче, подойдут для домашних условий. В магазинах надо искать пачки, на которых будет написано «для дома». Обычно это скороспелые сорта и гибриды, которые более устойчивы к особенностям квартиры, таким как недостаток света и сухой воздух.