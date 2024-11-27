Где в Крыму лежит снег

«Высота снежного покрова на Ай-Петри — три сантиметра, на Ангарском перевале — один сантиметр», — сказала Любецкая.
По ее словам, это «частичный снежный покров» — снега мало. При этом в ближайшее время осадки на полуострове улучшится.
Согласно прогнозам синоптиков, в среду и четверг,
«Существенных осадков не ожидается, лишь ночью 27 ноября местами пройдет небольшой мокрый снег. Кроме того, в ночные и утренние часы местами будет туманно, гололедно-изморозиевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду», — добавила Любецкая.
В Симферопое первый снег выпал в понедельник. Незначительное выпадение снега на полуострове фиксировали в выходные дни на Ангарском перевале, две ночи дорожники расчищали трассы и обрабатывали их от гололеда.
Погода в Крыму на неделе будет солнечной и холодной, заморозки по ночам станут привычным явлением, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
При этом зима в Крыму обещает быть комфортной и достаточно теплой, но с резкими перепадами температур, прогнозировал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.