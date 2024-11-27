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Где в Крыму лежит снег

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму снег лежит в горах. Самая большая высота снежного покрова фиксируется на вершине плато Ай-Петри и на Ангарском перевале. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Сейчас в Олбани: +2° 3 м/с 75% 750 мм рт. ст. +2°
Источник: РИА "Новости"

«Высота снежного покрова на Ай-Петри — три сантиметра, на Ангарском перевале — один сантиметр», — сказала Любецкая.

По ее словам, это «частичный снежный покров» — снега мало. При этом в ближайшее время осадки на полуострове улучшится.

Согласно прогнозам синоптиков, в среду и четверг, 27—28 ноября, в Крыму сохранится холодная погода: ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, в горах −4…6 градусов; днем +4…9, в горах 0…-3.

«Существенных осадков не ожидается, лишь ночью 27 ноября местами пройдет небольшой мокрый снег. Кроме того, в ночные и утренние часы местами будет туманно, гололедно-изморозиевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду», — добавила Любецкая.

В Симферопое первый снег выпал в понедельник. Незначительное выпадение снега на полуострове фиксировали в выходные дни на Ангарском перевале, две ночи дорожники расчищали трассы и обрабатывали их от гололеда.

Погода в Крыму на неделе будет солнечной и холодной, заморозки по ночам станут привычным явлением, прогнозировал ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

При этом зима в Крыму обещает быть комфортной и достаточно теплой, но с резкими перепадами температур, прогнозировал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.